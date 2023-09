Santiago homenajea a Don José, el párroco de Sar que iba para futbolista y se decantó por su fe

Sar homenajea a su párroco, a Don José Porto Buceta. Y es que "Don", como le llaman cariñosamente, cumple 50 años al frente de esta parroquia compostelana.

Son días de hacer balance: Don se encontró con una iglesia a la que no iba mucha gente: había enfrentamientos con el anterior párroco debido a las fiestas, pero él enseguida se hizo un hueco entre sus vecinos: "Aquí no venía la gente y yo me di cuenta de que tenía que ir yo a la gente. Me di cuenta de que tenía que ir a un bar (conocido en el barrio) y recuerdo que la primera vez me miraron de arriba abajo", nos comenta el propio párroco. "Vostede é o cura novo?", le preguntaban, sorprendidos los vecinos. "Si, veño tomar unha copa con vós se me deixades…" Y así empezó a entablar relación con la gente de Sar.

A Don José le preocupaba la juventud, quería ofrecerles algo como parroquia y, dada su afición por el fútbol, apostó por crear clubs deportivos. Y es que Don José iba para futbolista, pero tuvo que tomar una decisión y se decantó por su fe, algo que nunca ha lamentado.

DEPORTE, CULTURA Y EDUCACIÓN

Don José también fundó la agrupación folclórica, y recuerda con risas cuando tuvo que pedir dinero para comprar gaitas, y es que el dinero era un inconveniente también para los trajes regionales. Costaban mucho, así que Don José no dudo en irse junto con otros feligreses a comprar las telas a Portugal para coserlas ellos mismos, de vuelta a casa. Una confección en la que Don José también participó.

Con la agrupación folclórica llegaron muy lejos, intercedió para poder viajar con su música y baile a Buenos Aires, Nueva York y hasta Taiwán.

Puso a disposición de los vecinos los locales de la Colegiata y peleó por tener un colegio público: nos contaba cómo fue su empeño y esa batalla para ganar matrículas, llegó a haber 400 pequeños matriculados, nos dice con orgullo. El cole estuvo en esas dependencias durante 30 años.

Abrió la huerta de la iglesia a los vecinos y se instalaron aquí columpios. Así nos lo contaba Carmencita: "Abrió la huerta de la colegiata y nos puso los columpios, yo pasaba horas y horas en las cadenas... aquí nos encontrábamos todos: podías jugar al pinpon, al ajedrez... nos compró una televisión, que había ya en casa, pero la de aquí era a color".

Don José relata en los micrófonos de COPE Santiago cómo fue el asfaltado de algunas parroquias o la llegada de la luz y también alguna desavenencia con vecinos, que después volvieron a la parroquia: "El sacerdote tiene que ser una persona que encaja muy bien los golpes, pero que no los devuelve".

Asegura Don José que entiende el sacerdocio desde el compromiso con el bienestar social de su parroquia. Su objetivo: dar testimonio de Cristo. El cariño y aprecio de sus vecinos es la mejor muestra de que lo está consiguiendo.

EL PSOE PIDE SU NOMBRAMIENTO COMO HIJO ADOPTIVO DE SANTIAGO

El PSOE compostelano anuncia que inicia los trámites para que sea nombrado hijo adoptivo de la ciudad. El portavoz municipal socialista en Santiago destaca su implicación con la ciudad en los ámbitos cultural, educativo y deportivo. Gonzalo Muíños asegura: "la calidad humana de Don José Porto hizo de él uno de los vecinos más queridos de Sar y de toda la ciudad, y los méritos para ser nombrado hijo adoptivo de la ciudad de Santiago son incuestionables".

