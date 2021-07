Santiago, entre los 100 destinos recomendados este año por la revista "Time"

La revista "Times" destaca Santiago de Compostela como uno de los 100 destinos turísticos recomendados este 2021. En este Año Santo bianual (21-22) la publicación estadounidense subraya que "los católicos llevan más de 1.000 años peregrinando a la Catedral de Santiago".

"Es el momento perfecto para unirse", destacan en su edición digital. Además de por ser Año Santo por el proceso de restauración que ha vivido el templo estos últimos años.

También remarcan el potencial de la hostelería local, y nombran el restaurante Solleiros que ha sido reconocido como el que mejor prepara el bacalao de toda España.

Introducing the World’s Greatest Places of 2021—100 extraordinary destinations to explore https://t.co/atph3A9X2rpic.twitter.com/IHsyzF92iD