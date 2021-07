Santiago celebra su día grande "casi" como antes de la pandemia

No hay noria ni suenan las atracciones en la alameda, la entrada en todas las actividades está limitada al aforo programado, sillas separadas, caras ocultas (casi) siempre detrás de las mascarillas... todo eso es verdad: pero este domingo es 25 de Julio y paseando por el entorno de la Catedral, el Franco, la Rúa del Villar, la Alameda, la Raiña...una casi se olvida, casi, de que estamos todavía en pandemia.

Difícil encontrar una mesa libre y gente aguardando a las puertas de muchos locales para comer: Elena y su familia han venido de Gijón. Me cuenta que no es la primera vez que visitan Santiago, "nos gusta por todo, la gente, la comida... todo". Resulta que esta vez reservaron sin darse cuenta de que coincidía 25 de julio... "no nos íbamos a echar atrás!".Vinieron con todo programado, pero justo hoy surgió un pequeño imprevisto en en restaurante y no encuentran su nombre en la lista: "toca esperar un poco", pero se nota que están de vacaciones, que no les amarga el buen humor ni la espera.

Natalia es de Alicante y está pasando unos días con una amiga en el pueblo de su famia en Ortigueira: "con mascarilla y respetando las medidas de seguridad, se puede hacer turismo sin problemas", asegura. Lo mismo me dice Rhin, una chica de Siria que vive desde hace años en Lugo: "quizás hoy hay demasiada gente, pero hay que mentalizarse si vienes en este día". Algo despistada sí que está... me pregunta por qué está cerrada la catedral al poco de terminar la Ofrenda al Apóstol: "ah...vale! Pues en un rato entonces intentamos entrar!" La cola que llega desde la puerta de Platerías hasta la Casa do Cabido no los desanima.













Más larga todavía es la espera a las puertas de la Oficina del Peregrino: allí encuentro a un grupo de jóvenes franceses que se han quedado dormidos mientras esperan para recoger la Compostela. Una de ellas me sonríe mientras hace la señal de la victoria con los dedos: "por fin!". A su lado, Irene, su hijo y su sobrino llegaron desde Madrid ayer después de seis días de camino desde Sarria. Llevan una camiseta con un esqueleto y un corazón impreso: "es por mi hermano Antonio, que falleció hace tres años", me dice Irene, encantada de haber embarcado a los dos adolescentes en la aventura del camino. Ya están pensando en repetir para el próximo año, posiblemente "por el camino Inglés".

EL CAMINO VUELVE A CIFRAS PREPANDEMIA, CON 2.026 PEREGRINOS EN UN DÍA













Ayer, víspera del Apóstol, sellaron su Compostela 2.026 peregrinos, una cifra que supera la del mismo día de 2019. Desde que se levantó el estado de alarma, las cifras de caminantes se habían ido recuperando progresivamente, pero no ha sido hasta la llegada del día grande de Santiago que se ha vuelto a los datos anteriores al coronavirus. La cara menos amable de esta situación está en los problemas que tienen algunos peregrinos para encontrar alojamiento: Kevin, que hizo el camino francés junto a su madre, Veronique, me cuenta que algún día tuvieron que pernoctar al raso. Con los aforos tan limitados, ponerse en camino sin reserva previa puede entrañar sorpresas no siempre agradables. La que sí valió la pena: conocer a Inés, otra joven francesa que caminó veintiseis días desde Bayona, para hacer el camino por su abuela, que la animó a ponerse en ruta. Ahora que ha llegado a Santiago, espera poder hacer una mención a su inspiradora en alguna celebración en la catedral.