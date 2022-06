Santiago, capital del "tatoo" este fin de semana

Estaba prevista ya para antes de la pandemia... y por fin se ha podido celebrar: la "fiesta del tatoo gallego, es lo que hemos buscado", nos dice Miguel Rúa, el organizador de laTatto Expo Santiago 2022. Más de 60 artistas llegados de toda España se han dado cita en Área Central este fin de semana, "para ser la primera edición no está mal, y más si piensas que coincidimos con Oporto, que también hay un evento de Tatoo estos días allí", me dice. Pues sí... "Hay gente de Galicia, pero también de Madrid, de Cádiz, Colombia, Uruguay, Argentina...un poco surtidito!"





Miguel asegura que los artistas del tatuaje en Galicia están en el top de España, y eso que según él, en el panorama nacional "hay nivelón": "se ha culturizado el tema, ha pasado de ser algo extravagante a ser algo del día a día, a ser un oficio, una profesión con cantidad de productos específicos como se puede ver en esta exposición".

Y otro tópico que, asegura, se está rompiendo: "los estudios de tatuaje ya no son una exclusiva de las grandes ciudades, te sorprendería la cantidad de establecimientos que puedes encontrar en poblaciones pequeñas... Silleda, Sigüieiro, Carballo, Boiro... en todos hay ya sitios donde hacerte un tatuaje".

CONCURSOS DIARIOS DE TATUAJES

Uno de los alicientes en la participación en esta cita, además de dar a conocer el trabajo, son los concursos que se realizan cada día entre los distintos estudios. "Un jurado compuesto por cinco personas valorará diariamente los trabajos y también habrá premio para el que obtenga más puntuación de toda la convención: se han creado distintas categorías, porque hay quien emplea el color, blanco y negro, realismo retrato...todo eso se va a valorar" explica Miguel.





Pero lo realmente impresionante es que en la Tatoo Expo Santiago los concursantes van a trabajar a contrarreloj: me lo explica Cristian, del estudio NY de A Coruña. De sus manos está saliendo la cara de un tigre, sobre el vientre de un compañero del estudio. Me dice que esto le da cierta ventaja: es alguien acostumbrado ya y por lo tanto, que posiblemente resistirá una sesión intensiva, de ocho horas, calcula de tatuaje...cuando en condiciones normales llevaría "por lo menos veinte", repartidas en varios días.

Cristian empezó a tatuar cuando tenía 19 años, "siempre me gustó, ya estaba bastante tatuado... y un amigo vendía sus máquinas y me las dejaba a un precio bastante ridículo, así que...probé". De aquellas máquinas que "se desmontaban y se recalentaban a cada poco" todavía se acuerda, pero lo importante es "ir mejorando y siempre para arriba, nunca frenarte ni acomodarte". Con su tigre espera llevarse uno de los trofeos del evento "para poder lucirlo en el estudio"

La competencia es dura porque a la vuelta de la esquina, sin salir de Área Central, tiene su estudio de tatoo este fin de semana también Manolo, un sevillano que me cuenta que lleva "media vida" metido en esto: él también está empezando un tatuaje de gran tamaño, en el muslo de su compañera... y también espera tenerlo listo en esta primera jornada de exposición





Audio





Manolo me cuenta, medio entre risas, que "ya ni el tatuaje es para toda la vida", se pueden retirar con tecnología láser, pero él sigue recomendándole a la gente que piense bien el diseño que quiere hacerse. "El más raro que me han pedido... seguramente un código binario de un informático que se hizo medio brazo de ceros y unos. Me pegué tres horas haciendo ceros y unos. Matrix total el tipo: no salió volando del estudio de milagro"

Cristina ha venido desde Oviedo: me la encuentro preparando un diseño en su tablet para seis clientes que han contactado con ella para tatuarse en Santiago con motivos Xacobeos. Sospecho que serán peregrinos, porque está dibujando conchas de vieira con el lema "Vivir mola", que es el que le han pedido. Ella lleva un año tatuando y es el primer evento en el que participa: "mis padres me decían que primero estudiase algo serio y después ya me podría con este hobby... pero yo trabajé, ahorré y me hice un curso de tatuadora para ponerme como autónoma después de hacer el de higiénico-sanitaria que te piden, claro".









Le hago a Cristina la pregunta del millón: ¿y de dolor, qué? "Pues hay gente que se duerme... pero otra que lo pasa fatal... qué quieres que te diga, hay de todo! Para mi es como la depilación eléctrica, más o menos, pero depende de la zona, no es lo mismo en brazos y piernas que otras zonas blandas..."



Irene y Noa han venido desde Verín para hacerse un tatuaje en la Tatoo Expo de Santiago: son madre e hija. Irene se hizo el primero cuando cumplió los 50, fue un regalo de cumpleaños de un sobrino que es tatuador en Madrid. Casi han pasado diez años desde entonces y está esperando a volver a soplar las velas para hacerse otro. Así que, cuando Noa le dijo que también ella quería ser "una obra de arte andante", no pudo más que animarla, y ayudarla a elegir el Ave Fénix que se llevará en la pierna: "ahora que he ahorrado, ya puedo". 650 euros costará el trabajo, que le llevará al artista buena parte de esta primera la jornada de la feria.





TATOO Y MUCHO MÁS

Además de los expositores donde se puede ver a los artistas trabajando en vivo y en directo y hacerse un tatuaje, la Tatoo Expo Santiago acoge también muestra de productos relacionados con el sector, especialmente para el cuidado y mantenimiento de la piel. Hay además actividades paralelas como exhibiciones de maquillaje, graffitis e improvisaciones de rap.