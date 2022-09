El desarrollo del conocimiento y la tecnología van por delante de la legislación. Hoy ha quedado de nuevo patente con la demostración en varios escenarios de la capital de Galicia de cómo funcionan los aerotaxis: unos vehículos voladores pensados para viajar con o sin conductor.

La prueba que tiene lugar en Compostela, con todo, sirve para seguir avanzando en la regulación europea y en la recopilación de datos que incorporar para que en el futuro sean una realidad: drones pensados para el transporte de mercancías o taxis que surquen el cielo.

SANTIAGO, BANCO DE PRUEBAS DE LOS TAXIS VOLADORES

La Cidade da Cultura, el Hospital de Conxo, el Aeropuerto de Santiago y el campo de fútbol de la Universidad acogen esta semana distintas pruebas que combinan vuelo de drones de transporte de mercancías, de control de emergencias, de infraestructuras...a los que se incorporará la simulación del taxi volador, que no tiene todavía autorización para despegue real. El objetivo de este proyecto que lleva en marcha dos años es mostrar la viabilidad de la movilidad aérea en las zonas urbanas.

Carlos Calvo, el director General del Instituto Tecnológico de Galicia explicaba que se trata de "una prueba de tráfico aéreo de drones que será la de mayor complejidad que se ha hecho jamás en Europa, al combinar drones ligeros, aerotaxis y tráfico tripulado". En esta demostración participan más de 60 ingenieros o casi una veintena de organizacones de tres continentes. Lo que da buena muestra de su envergadura internacional.

En febrero del año que viene esperan tener recopiladas las conclusiones de estas pruebas que completan las realizadas en Reino Unido y Holanda. Pablo Menéndez, de NTT Data, coordinadora de las 17 empresas que participan en el proyecto, explica los objetivos de AMU-LED: "La movilidad aerourbana no puede existir si no hay detrás un marco que permita gestionar este tráfico. Hay que demostrar la coexistencia segura de este tipo de aeronaves no tripuladas en el espacio aéreo".

El alcalde de Santiago, Sánchez Bugallo, que se puso las gafas de realidad virtual a bordo del taxi volador, recordaba que otras veces tecnología que nos pareció imposible se ha colado en nuestras vidas: "Hoy vemos millones de jardines públicos y privados que son máquinas las que se ocupan de su mantenimiento... seguramente antes de una década veremos nuestros cielos cruzados por taxis aéreos que serán menos contaminantes, más eficaces... o vehículos de mercancías sin conductor".

Además de en Santiago, también habrá demostraciones de movilidad aérea urbana en Rozas, en Lugo.





Vídeo Sánchez Bugallo se sube al taxi aéreo probado en Compostela

