El área Sanitaria de Santiago y Barbanza será la primera en empezar a vacunar contra el covid al grupo de edad de menores de 30 años en Galicia. Se trata de un pequeño adelanto sobre la fecha que anunciaba para toda Galicia el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo: el lunes 26 comenzará de forma generalizada la inmunización de este grupo. Junto con el colectivo que va de 12 a 19 años, presenta una incidencia acumulada de mil casos por cada 100.000 habitantes.

Según los datos aportados desde el área Sanitaria, este jueves está previsto administrar mil dosis de Moderna a jóvenes de 20 a 29 años en la Cidade da Cultura.

Además, también se han reservado 3.500 primeras dosis del mismo preparado para personas que tienen entre 30 y 39 y que todavía no han recibido ningún pinchazo. Otras 550 personas pertenecientes a colectivos esenciales completarán su dosis de vacunación en en Hospital Clinico mientras en el de O Barbanza se administrarán 660 dosis a vecinos de edades comprendidas entre los 30 y 39 años.

En el área Sanitaria de Santiago y Barbanza hay en estos momentos 271.430 personas con la pauta de vacunación completa. La cifra de mayores de 15 años con tarjeta sanitaria aquí es de 391.386 personas.



CRIBADOS VOLUNTARIOS EN EL BARBANZA VIERNES Y SÁBADO

El incremento de contagios ha sido constante desde comienzos de mes en toda el área y particularmente se ha disparado en varios concellos de la comarca del Barbanza: A Pobra do Caramiñal y Boiro, con una incidencia acumulada a 14 días superior a los mil casos por cien mil habitantes, pasarán del nivel medio en el que están ahora a nivel máximo de restricciones a partir del sábado,mientras Porto do Son, también en nivel medio, sube un peldaño hasta el alto, al que dan el salto también en el área sanitaria Ribeira, Arzúa y Melide.

Para tratar de detectar los casos asintomáticos sobre todo entre la gente más joven, el SERGAS convoca a todas las personas de edades comprendidas entre los 16 y los 45 años de los concellos de Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Porto do Son y Boiro que quieran hacerse una prueba diagnóstica. No necesitarán solicitar cita previamente: podrán acudir el viernes 23 o el sábado 24 de julio, entre las tres de la tarde y las nueve de la noche al Salon de Actos del Hospital do Barbanza.