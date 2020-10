Sanidade limita a 10 personas "cualquier evento familiar o social" en Galicia a partir de este jueves

Sanidade restringirá a un máximo de 10 personas, a partir de las 00,00 horas de este jueves, "cualquier evento familiar o social" que se celebre en cualquier punto de Galicia y endurecerá las medidas para frenar la covid-19 en la provincia de Ourense, sumando al de Ourense ciudad y Barbadás el confinamiento perimetral de O Carballiño, O Irixo y Boborás, y elevando las restricciones en Verín.

Así lo ha desarrollado este miércoles el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que ha comparecido en rueda de prensa para dar cuenta de las decisiones tomadas en el seno del comité clínico del martes, explicando que existe la "evidencia demoledora"de que un porcentaje muy alto de los contagios, "mayoritariamente", ha dicho, se produce en contextos de reuniones familiares o sociales.

Por ello, el comité clínico ha considerado adecuado extender a toda Galicia la prohibición de reunir más de 10 personas no convivientes en cualquier evento familiar o socia. Una medida, ha recordado Comesaña, que está reforzada en algunos municipios donde "las limitaciones van mucho más allá", como en el caso de Ourense, donde las reuniones se permiten sólo a convivientes.

La medida que entra en vigor en al medianoche de este jueves, 15 de octubre, regirá para grupos de personas y no para aforos, que continuarán siendo los establecidos en cada lugar según las medidas vigentes De esta forma, no se podrán reunir más de 10 personas en academias u otras actividades formativas no regladas, como autoescuelas, en establecimientos de hostelería o en animación de hoteles.

Tampoco podrá haber grupos que superen la decena en las actividades de bibliotecas o archivos, como los clubes de lectura, o en los gimnasios o instalaciones deportivas, actividades turísticas o de tiempo libre, grupos en playas o piscinas, centros recreativos o locales de juego o apuestas. Además, la limitación de más de una decena de personas se aplicará en las reuniones espontáneas y estará vigente también para "cualquier uso del espacio público", como, por ejemplo, una actividad de yoga en la calle.

Por el contrario, no se aplicará esta limitación en actividades laborales, educativas o de formación reglada, ocupacionales o administrativas, comotampoco para la celebración de reuniones profesionales, eventos o congresos aunque, en este caso, cada actividad grupal sí será de un máximo de 10 personas al mismo tiempo.

CRIBADO EN RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS

García Comesaña apuntó que a pesar de que la situación en Galicia presenta unos mejores datos que la mayor parte de las Comunidades Autónomas, la Consellería sigue tomando decisiones y, en este sentido anunció que en la jornada de hoy comenzó el cribado de estudiantes en las residencias universitarias de Santiago de Compostela.

Sobre este particular, el titular de la cartera sanitaria gallega apuntó que estos cribados se ampliarán a las residencias de los restantes Campus universitarios de Galicia como A Coruña y Vigo y que estas pruebas también se pueden extender a otros ámbitos universitarios.

Asimismo, Sanidad avanzó que está trabajando en la elaboración de un nuevo protocolo de cara al próximo Día de difuntos.