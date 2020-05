Sánchez Bugallo, sobre el terraceo: "En una mesa de cuatro con nueve personas no hay distancia de seguridad"

El Concello de Santiago emitirá hoy un documento para intentar aclarar las dudas que ha suscitado el reciente decreto de terrazas. En la rueda de prensa tras la Xunta de goberno local, el alcalde Sánchez Bugallo apelaba al “sentido común” para que no se repitan "los problemas" que se han suscitado estos últimos días, con espacios públicos donde no se mantenían las distancias mínimas de seguridad. La advertencia del regidor municipal iba tanto para usuarios como para los responsables de los establecimientos comerciales, al afirmar que " las consecuencias de un nuevo encierro, de una marcha atrás, serían mucho más terribles" que las que está teniendo éste. Ponía como ejemplo que si se reclama una distancia de 2 metros entre mesas, el espacio que deben dejar las terrazas para la circulación de los peatones no puede ser inferior, o que, "como parece obvio, para que 9 personas se sienten juntas, tendrá que ser uniendo por lo menos dos mesas de cuatro y una de dos: si no, no hay distancia de seguridad ni hay distancia". Animó a los hosteleros a que recurran a las fuerzas de seguridad si los clientes no les hacen caso porque "no se puede mirar para otro lado".

En la Aplicación "Resposta ó Coronavirus", en la web municipal, está operativo el mapa de ocupación de la vía pública que ha autorizado el concello de Santiago para las terrazas, con el espacio destinado a cada una y las mesas al 50% de ocupación, como establece la normativa para la fase 1 en la que estamos.

Web municipal

UNOS DÍAS MÁS DE "TREGUA" EN LA ZONA AZUL

El uso del transporte público se mantiene todavía por debajo del 13% en Santiago, así que por el momento no se van a ampliar servicios de bus urbano. Sí que se empieza a notar mayor afluencia de vehículos privados en la ciudad, lo que, según los datos del concello, está incrementando la ocupación de las zonas de aparcamiento hasta un 80%. Por el momento, el ayuntamiento da unos días más de "ORA informativa" para los que se despisten de poner el ticket o rotar en zona azul en el Ensanche, pero no será "más allá de la próxima semana y dependerá de cómo evolucione la ocupación". Desde mañana, además, más calles del ensanche serán peatonales durante el fin de semana, una medida que se podría mantener más allá del estado de alarma si el resultado es positivo.

Sánchez Bugallo anunció que el presupuesto que estaba destinado para las fiestas de la Ascensión se destinará a la Festa da Primavera, prevista para revitalizar el comercio local, con una campaña que se presentará la próxima semana. En cuanto a las Fiestas del Apóstol, insitió en que "solo contempla que no se puedan celebrar si hay un rebrote y hay que volver para atrás... lo que sería un desastre sanitario y económico".