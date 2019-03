El rural de Santiago hace sus peticiones al PP

El presidente del Partido Popular y candidato a la alcaldía de Santiago, Agustín Hernández, se reunía ayer con más de 250 vecinos de las parroquias de Carvallal, Lavacolla, Barciela, Cesar y Enfesta para compartir las necesidades del rural de Santiago. Durante la reunión los vecinos le trasladaron al PP sus inquietudes.

En este encuentro también participaron la conselleira do Mar, Rosa Quintana, y la diputada del Parlamento de Galicia, Paula Prado.

El dirigente popular recordó que quedan dos meses para las elecciones municipales y mantiene que "nos encontramos ante una ciudad que presenta su peor cara, tras un mandato municipal frustrante, con una total falta de proyecto".

Hernández destacó ante los vecinos que “este é o momento no que o Partido Popular ten a obriga de sacar a Santiago deste bucle e de poñer en marcha o noso proxecto, que é para todos sen exclusións, que se centra no traballo e na ilusión por devolver a Santiago ao espazo que merece”.

Anuncia que las peticiones del rural serán incorporadas al programa electoral del PP, porque “non hai peticións imposibles senón falta de vontade”.

INQUIETUDES VECINALES

Entre los asuntos que Hernández trató con los vecinos, estuvo la gran necesidad de hacer una revisión del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), ya que las ordenanzas que rigen en Santiago son del año 2008 y subrayó que, en la próxima legislatura, será necesario alcanzar un pacto por el territorio en favor del urbanismo. Es necesario, decía Agustín Hernández, adaptarlo al nuevo marco legal, reordenar ámbitos de desarrollo e imprescindible solucionar los problemas en el rural.

Sobre sus propuestas, Hernández pone el foco en los servicios básicos: “Buscamos que o noso rural avance e, para elo, ten que contar con servizos, para lograr fixar poboación faremos o esforzo de dotar de abastecemento e saneamento de auga nos lugares que sofren a súa carencia, soportando moitos problemas cando pasamos por momentos de falta de chuvias”.

También Hernández destacó que en todas las parroquias rurales que visita hay otra gran reividicación que se repite: el transporte urbano: “en todas as visitas que levo feito, me atopo cunha mesma reclamación, a desfeita no transporte urbano, con liñas que nos chegan ou non son suficientes, un servizo que se está dando en precario e que non é suficiente para as necesidades existentes, polo que é imprescindible facer unha reestruturación das liñas e mellorar e modernizar os vehículos”.

Propone, por este motivo, combinar una reformar del transporte público, con la construcción de aparcamientos disuasorios que faciliten la entrada en el centro de Santiago.

Finalmente, explicó que el Partido Popular de Santiago se compromete a implantar mejoras fiscales para los santiagueses, que tendrán especial incidencia entre los vecinos del rural, por ejemplo con una bajada en el recibo del IBI y bonificaciones del 45 al 90 % por carencia de servicios básicos.