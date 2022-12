Rúas anegadas en Vilagarcía e vento de más de 130 km/h en Valdeorras

O temporal deixou este luns en Galicia máis de 308 incidencias relacionadas coas fortes choivas e os fortes ventos rexistrados nas últimas horas na comunidade galega, onde se alcanzaron refachos de vento de máis de 140 quilómetros por hora en zonas como a Mariña lucense e choivas de máis de 100 litros por metro cadrado, como foi o caso do municipio coruñés de Santa Comba.

Segundo os datos recollidos polas estacións que Meteogalicia ten ao longo da xeografía galega, o refacho de vento máis forte rexistrouse de madrugada na estación do Penedo do Galo, en Viveiro, onde se alcanzaron o 142,7 km/h. Ademais, tamén en Lugo, na Pontenova, rexistráronse ventos de 136,5 km/h.

Na provincia da Coruña, o vento deixouse notar en Vimianzo, con refachos de até 130,5 km/h, ou en Cedeira, onde se alcanzaron os 128,2 km/h na estación de Punta Candieira.

En canto ás choivas, o municipio coruñés de Santa Comba rexistrou a última hora da tarde deste luns 120,8 litros por metro cadrado na estación de Fontecada.

Con esta situación de vento e choivas as incidencias non deixaron de sucederse ao longo do día. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, rexistráronse un total de 308. A maioría foron caída de árbores e inundacións en rúas, estradas, garaxes, baixos e vivendas.

Os casos máis destacados producíronse a última hora da tarde en diferentes puntos do Salnés, especialmente en Vilagarcía de Arousa, onde varias persoas solicitaron axuda ao quedar atrapadas dentro dun vehículo sen posibilidade de avanzar por mor da acumulación de auga. Finalmente, ninguén sufriu danos e, unha vez que o caudal diminuíu, puideron saír do coche sen problema.

Desde Vilagarcía efectuáronse máis chamadas de afectados por diversos problemas debido ás fortes choivas, con incidencias como sumidoiros atrancados, bolsas de auga nas vías de acceso ou anegamentos en garaxes.

Por provincias, A Coruña e Pontevedra foron as que rexistraron o groso das intervencións dos servizos de emerxencia, con 136 e 119 respectivamente, seguidas de Lugo e Ourense, con 46 e 7 incidencias.

Por tipoloxías, a maior parte foron árbores caídas (113), actuacións para a prevención de riscos (48), cables de luz e teléfono (31), inundacións (39), obxectos desprazados na vía (35) e postes (20).

VOOS CANCELADOS

Así mesmo, o mal tempo obrigou a cancelar este luns a chegada do voo procedente de Madrid que tiña previsto a súa chegada ás 08,40 horas ao aeroporto de Peinador (Vigo) .

Segundo fontes de Aena consultadas por Europa Press, o voo tivo que volver á capital española debido ao vento. Por este motivo cancelouse a saída asociada da terminal viguesa con destino Madrid prevista para as 09,20 horas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ademais, o tráfico marítimo entre Cangas e Vigo tamén se suspendeu durante toda a xornada debido ás condicións meteorolóxicas. A naviera Mar de Ons informou de que este martes esperan recuperar a actividade desde primeira hora.

INCIDENCIAS NA REDE FERROVIARIA

A caída de árbores tamén afectou a un tren con destino Vigo que, segundo fontes de Renfe consultadas por Europa Press, sufriu un atraso de 1 hora e 47 minutos.

O tren, que saíu de Ourense este domingo, 18 de decembro, ás 21,49 horas estivo parado pola caída dunha árbore na catenaria da vía ao seu paso polo municipio pontevedrés de Redondela.

Pasaxeiros deste tren denunciaron a Europa Press que a compañía tardou "case dúas horas" en decidir se mandaban aos pasaxeiros en autobús. "A revisora estaba impotente ante as esixencias duns 70 pasaxeiros", sinalaron.

ALERTAS ACTIVAS

Neste contexto, a Xunta activou o Plan de Risco por Inundación de Galicia de seguimento sobre o nivel dos ríos debido ás posibilidades de desbordamentos puntuais nos ríos Dubra e Tambre, na provincia da Coruña.

Segundo informou o 112 Galicia, de acordo coa información de Augas de Galicia, as estacións do Dubra-Tambre superaron xa os límites establecidos, polo que se espera o enchido das canles e aumenta o risco de inundacións.

Así mesmo, non se descarta que nas próximas horas se active o Plan Inungal en máis ríos da Comunidade debido ás precipitacións previstas.

Por este motivo, a administración autonómica recomendou a posta en marcha das medidas de auto protección necesarias e tamén a importancia de que a poboación aumente a precaución, sobre todo ao circular por vías ou pontes que se sitúan nas proximidades destes ríos, xa que unha subida repentina podería dificultar a situación e pór en risco ás persoas implicadas.

Igualmente, o 112 Galicia enviou comunicacións aos concellos afectados para que se manteña a vixilancia e se activen os protocolos de intervención que conveñan.

Ademais, a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior da Vicepresidencia Segunda da Xunta mantén activa unha alerta laranxa por temporal costeiro nas provincias da Coruña e Pontevedra.

A Xunta lembra a importancia de manterse afastado da liña de costa e recomenda extremar as medidas de seguridade á hora de realizar calquera actividade no mar, así como que se revisen os cabos e amarres das embarcacións.