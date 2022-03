Rosa María, turista reincidente en Santiago: "Sólo echo de menos el Café Derby"

"Es el sueño de mi marido venir a Galicia": lo asegura María, una malagueña a la que nos encontramos posando frente a la fuente de la Plaza de Platerías. El fotógrafo, claro, es Javier, el "soñador" al que le apetecía "venir al norte, para ver algo diferente al sur". "Sólo falta un poquito de sol... pero es todo muy bonito", aseguran. Vienen con unos días de vacaciones así que esta vez sólo les dará tiempo a ver "Santiago y desde aquí, Vigo, A Coruña y Costa da Morte: pero si Dios quiere volveremos, porque vemos que no nos da tiempo a nada". Y eso que lo traen todo muy organizado: ayer habían planificado ver "tres pueblos diferentes de Ourense y solo nos dio tiempo a ver Allariz... y me encantó, tenía la referencia de fotos, pero nos encantó".

También han elegido Santiago para empezar a conocer el norte de España Gabriela y su marido: ellos vienen desde Uruguay. "Recién nos estamos ubicando,pero nos pareció muy lindo todo hasta ahora" Acaban de salir de la Catedral: no sabían que se la encontrarían"tan linda", porque desconocían que hace pocos meses que concluyeron las obras de restauración.

Desde el otro lado del charco acaban de aterrizar, también por primera vez en Santiago, Carrie y y sus padres: vienen de Estados Unidos y la única referencia que tenían de Santiago era la Catedral. Un día llevan callejeando pero asegura que la ciudad "les encanta y es más grande de lo que pensaban". Desde aquí pondrán rumbo a finales de semana hacia Oviedo y luego, Bilbao.

"ME LO ESTOY PASANDO BOMBA Y SE COME DE MIEDO"

Pero este arranque de primavera es el momento que eligen para volver muchos fans incondicionales de Santiago, como Ana María y Ramón, de Sabadell: han venido otras "siete u ocho veces" porque les encanta. Él asegura que incluso se vendría a vivir para aquí, de no ser "por el frío y que se ve poco el sol"...pero es lo único "todo está muy limpio, no me atrevo a tirar el cigarro al suelo, que no se ve ni un papelito ni a la de tres". Lamentan que han "encontrado muchas tiendas cerradas, algunas emblemáticas... Aquel café tan bonito a la entrada donde solíamos tomar un café o un chocolate". Le digo que el Derby hace ya algún tiempo que cerró: "pues es una pena". Esta pareja catalana me confiesa que "les encanta cómo ha quedado la Catedral restaurada"... y casi tanto, la comida de aquí "que se come de miedo, que me lo digan a mi", asegura Ramón.

"Siete u ocho veces" han venido ya desde Cuenca Victoria y Paco: ella se acaba de jubilar y el regalo que se ha dado es volver a Galicia, para hacer una ruta por los Paradores. "Pontevedra y Baiona están fenomental, aquí acabamos de aterrizar... pero se ve todo muy bien". "El Pórtico de la Gloria tiene una luz!" dice Victoria maravillada. Ha sido una sorpresa encontrar la Catedral por fin "sin telas, como la última vez". Les digo que han venido en buen momento...a lo que Paco pone algún pero entre risas: "no creas... hay poco marisco, menos mal que también hay buen chuletón".

Alguna otra queja, más en serio, sí que nos pone una pareja, reincidente también, llegada desde Euskadi: "hemos visto más pobreza que otras veces cuando vinimos hace unos veinte años". Les ha llamado la atención que hay "muchos locales cerrados y la ciudad, muy vacía por la noche", asegura él. Apunta enseguida que tal vez es porque estamos entresemana, pero que se sintió incluso algo "inseguro". El caso es que también los comerciantes instalados en la zona histórica se quejan de lo mismo: de que faltan residentes en el casco monumental, así que difícilmente va a haber afluencia importante de gente, y menos cuando cae el día, fuera de temporada alta.

