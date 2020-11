Ribeira reparte carteles entre la hostelería recordando el uso obligatorio de mascarilla

El Concello de Ribeira (A Coruña) comenzaba este lunes a repartir entre los establecimientos hosteleros carteles en los que recuerda el uso obligatorio de la mascarilla en cualquier espacio y la prohibición de quitársela salvo en el momento de tomar la consumición.

Una medida que se tomaba horas antes de que el Comité Clínico de expertos sanitarios pueda adoptar este martes nuevas restricciones en la localidad ante la elevada incidencia de contagios, más de 250 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, y después de que este pasado fin de semana la Policía Local interpusiera 15 sanciones por incumplimiento de la normativa sanitaria.

Según un comunicado del gobierno municipal, "Boa parte dos incumprimentos detectados tiveron que ver con saltarse o precintado de parques infantís e especialmente con condutas inadecuadas en establecementos hostaleiros, especialmente non levar posta a mascarilla nun momento no que non se está consumindo, pero tamén non gardar a distancia preceptiva á hora de fumar ou estar máis de cinco persoas xuntas nunha mesa".

De esta forma, y con la colocación de los carteles en las mesas y en las propias terrazas de bares, cafeterías y restaurantes, se pretende concienciar a la población ribeirense de la necesidad de mantener en todo momento las medidas de seguridad e higiene, ante la propagación del coronavirus que, en caso de que así lo determinen los expertos, podría suponer el cierre de la hostelería de Ribeira, además del cierre perimetral del municipio y la prohibición de reuniones de personas no convivientes.