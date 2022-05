Se retrasa la rehabilitación de la Finca do Espiño, en Santiago

El Palacete do Espiño está cumpliendo ahora los cien años y durante décadas estuvo devorado por la vegetación, en muchos casos centenaria también, que es una de las señas de identidad de la finca. De hecho, alguno de los muros de la capilla estaba hendido por las raíces y tuvo que ser reconstruido.

El arquitecto municipal Diego Brieva explicaba en una visita esta mañana a las obras que la fase preliminar ha revelado peores condiciones de lo que esperaban: "todo el tema de cimentaciones hemos visto que tenemos un problema grave. Hay zonas que estaba prácticamente sobre terreno, hay alguna zona con roca, pero en otras es terreno vegetal, prácticamente... así que urgentísimo recalzar todas esas zonas". Mejores noticias arroja el estudio de los muros, que "sí tienen resistencia portante, hemos visto que podremos utilizarlos y volver a la estructura original del edificio".





La rehabilitación tratará de mantener la estructura original del edificio: por ejemplo las gárgolas que han resistido en varias de las esquinas de palacete y la torre de la capilla servirán de guía para reconstruir las que ya no están. Brieva explica que "se ha hecho previamente a toda la limpieza y derribos... un estudio en tres dimensiones fotogramétrico de todo el edificio, lo tenemos levantado en 3D, para a partir de esos archivos, poder restaurarlo en condiciones".

En noviembre pasado se iniciaron las obras, con un presupuesto de casi un millón y medio de euros, con cargo a los fondos EDUSI, y plazo de ejecución de 12 meses que ahora se tambalea, según reconocía el propio arquitecto municipal: "según vamos subiendo hacia arriba, hay zonas que se pueden mantener pero hay otras que probablemente habrá que tirar para reconstruirlas".

De la recuperación para uso público de la Finca do Espiño se empezó a hablar ya en la anterior etapa de Sánchez Bugallo como alcalde, hace 20 años. El regidor resta importancia a que las obras se puedan retrasar un poco ahora que han arrancado por fin: "na miña etapa anterior adquiríronse a finca e o edificio e consignáronse os recursos para a rehabilitación, agora... nos atopamos co problema de que as previsións que manexabamos en 2007 están desfasadas e as condicións do edificio se deterioraron máis", dice, y preguntado por el hecho de que pueda coincidir el remate con el final de la legislatura, asegura que "o importante é recuperar o edificio e que quede perfecto, non me preocupa tanto que estea tres meses antes ou despois, ou que coincida un pouco antes ou un pouco despois do final do mandato".





El palacete do Espiño se dedicará a usos institucionales de todo tipo. Sánchez Bugallo asegura que es frecuente que los fines de semana se concentran muchas bodas civiles en Raxoi, así que este espacio podría ser una alternativa. Se podrá visitar cuando terminen las obras y "empresas, entidades sociais, a Xunta de Galicia... poderán empregalo para a celebración de eventos atendendo ó seu calendario de usos"





El parque do Espiño fue inaugurado en 2014 y cuenta con unos 250 carballos, algunos de ellos, centenarios.