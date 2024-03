La respuesta a una vecina que busca piso en alquiler en Santiago: "Nunca vi semejante cosa"

La búsqueda de un piso para alquilar en Santiago se ha convertido en una pesadilla: hay quien opta por pasarse a ayuntamientos limítrofes para su proyecto de vida y otros que, tras largos meses buceando entre ofertas, dan con alguna que les convence o que se pueden permitir.

Es el caso de una señora de mediana edad que reside en la capital de Galicia: nos explica que ha estado un largo periodo de tiempo consultando ofertas de pisos en alquiler. Ella tiene cuatro hijos, tres de ellos trabajando “con sus nóminas” y antes de alquilar la vivienda en la que reside en la actualidad, se ha encontrado con muchas puertas cerradas.

“¿Cómo te van a pedir mil euros por pisos de una habitación? Eso lo he visto aquí en Santiago”

Esta mujer nos relata que se ha encontrado con la negativa de caseros e inmobiliarias por no “dar el perfil”: “¿Cómo te van a pedir 1.000 euros por pisos de una habitación, un aval y tres nóminas que tengo y no tengo opción porque no soy el perfil… necesitan perfil y todo? Es imposible: 800, 900, 1.500 euros… así todo”.

Esta vecina de Santiago vive en la zona del Cruceiro da Coruña en una vivienda “anticuada” por la que paga 500 euros mensuales: “Tiene muchos años, está viejo… estropeado. Ellos quieren que paguemos por unos pisos que no están para vivir personas. Yo tengo 4 hijos”. Se queja del mal estado de las viviendas, en comparación con lo que piden de renta por ellas.

“Me quedo asustada”

Esta vecina relata los cambios que ha vivido a lo largo de los años en la vivienda en alquiler. “Yo no tengo un piso comprado porque nunca pude. He pagado 350, 400 euros, pero ahora no sé qué ha pasado, quedo asustada” Y es que en la oferta por internet los precios le parecen excesivos para los salarios de la gente: “Si gano 800 euros, ¿cómo voy a pagar mil euros de alquiler?, ¿cómo como, cómo pago la luz y el agua y todo… no pueden ver eso?”

En su caso ha ido sobreviviendo, aunque las cosas ahora están más difíciles: “Tengo cuatro hijos que están buscando también, los jóvenes mucho peor lo tienen. Es imposible alquilar, lo digo yo y lo puede decir cualquiera”.

¿Son los topes de precios la solución?

La pregunta sobre los topes de precios a las viviendas en alquiler se la trasladamos a los agentes inmobiliarios.

Carlos Debasa, presidente de AGALIN, la asociación gallega de inmobiliarias, asegura que los topes se ensayaron en Barcelona y el resultado fue menos pisos en el mercado. Piden más seguridad jurídica para los propietarios y regular las viviendas turísticas de una vez por todas.