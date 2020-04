El Refugio de Santiago, en mínimos de acogida de animales durante la pandemia

Unos 180 perros y alrededor de 120 gatos están viviendo la cuarentena en el Refuxio de Bando, “atrapados”, porque desde el 14 de marzo han tenido que suspenderse allí servicios como la adopción de animales o los apadrinamientos. La directora del centro, Olalla García, nos contaba en Cope Santiago que les preocupa la posible llegada de camadas de gatos ahora en primavera: "con los perros se mantiene a lo largo del año el mismo número de animales que van llegando", explica, pero con los felinos, no: " entre mayo y octubre, a parte de los que ya tenemos sabemos que vamos a seguir sumando más". Cree que si la llegada sigue siendo como estos días, "a cuentagotas, no tendrán problema por el momento". Desde que se inició la alarma sanitaria, solo llegaron al Refuxio ocho animales, dos de ellos, además, con chip, lo que permitió devolverlos a sus propietarios. Esta cifra, en condiciones normales, se suele registrar en apenas una semana. García atribuye esta situación, en parte a que, al permanecer en casa, hay menos avisos a los servicios de lacería por animales en la calle, pero también a que se producen menos abandonos.

La adopción alivia la presión sobre el centro, pero no se sabe cuándo se podrá retomar con normalidad. En el centro siguen atendiendo las peticiones por vía telefónica y actualizando en su página los animales que buscan un hogar... para cuando se recupere la normalidad tras la alarma sanitaria. Olalla García asegura que no han detectado casos de solicitudes “fraudulentas”, que intentasen hacerse ahora con una mascota para tratar eludir el confinamiento: "hay gente como de costumbre, interesándose por adoptar, pero que sabe que no podrá llevarse el animal hasta que pase esta situación excepcional".