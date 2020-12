Reforma total del Hórreo: aceras al nivel de la carretera y límite de 10km/h

La futura estación intermodal no solo cambiará la movilidad de la ciudad de Santiago, sino también la propia fisionomía de Compostela. El gobierno municipal conseguía sacar adelante en el mes de noviembre la financiación de las obras de reforma del Hórreo con cargo a los remanentes. Será un proyecto muy ambicioso, que pretende sacar de la zona todos los coches "de paso" y dejar exclusivamente los vehículos que tengan que acceder o salir del Ensanche compostelano. La idea es que los vehículos utilicen el túnel del Hórreo y que solo circulen por la superficie aquellos que no tengan más remedio... pero no lo tendrán fácil.

El ejecutivo local liderado por Sánchez Bugallo prevé una bajada del límite de velocidad importante en esa rúa del Hórreo en cuanto se acometan las obras para adecuar todo el entorno al funcionamiento de la nueva intermodal: el concelleiro de Obras Javier Fernández nos contaba en el Mediodía de Cope Santiago que están valorando que se limite la circulación a 10 o 20 kilómetros por hora a lo sumo.

A mediados de diciembre está previsto que el concello disponga ya del proyecto redactado, así que tendemos más datos, pero ya sabemos que el aspecto de la calle será semejante al de Clara Campoamor, con las aceras al mismo nivel que la zona de circulación de los vehículos, dando la idea de que se trata de una "plataforma única" y que ayude al peatón a continuar caminando desde la estación a la zona centro.

El Alcalde nos contaba que sería "una excelente noticia que las obras estuviesen listas para el verano de 2021", así es que trabajan con ese cronograma, aun siendo muy ajustado. Además, el regidor compostelano ya explicó en otra ocasión en los micrófonos de COPE Santiago que se trasladarán las paradas de los buses metropolitanos que ahora recogen pasajeros en La Rosa, pasarán al Hórreo, frente a la estación ferroviaria.

MAL ESTADO DE LOS MUROS EN SANTIAGO

Al responsable de Obras en el gobierno municipal también le hemos preguntado por ese nuevo susto a cuenta de un muro en mal estado en la ciudad: en este caso se trata del que rodea la finca Simeón, en el parque de Vista Alegre. La estructura está abombada en el interior. Por seguridad se ha acordonado la zona y los coches que estaban estacionados junto al muro se han retirado. Los técnicos valoraron su estado y, de momento, se descarta riesgo de derrumbamiento, según nos contaba el propio edil, Javier Fernández.

Fernández reconoció que se está retrasando más de lo previsto otro arreglo, el del muro del Pombal que lleva prácticamente un año apuntalado. La propiedad privada de los terrenos afectados está ralentizando la intervención, que quedará ya para el año que viene. En Costiña do Monte empezarán los trabajos a lo largo de la semana que viene, a punto de cumplirse un año del derrumbe en el que fallecía una persona.