El "recado" de Bugallo a Caballero a cuenta de sus declaraciones sobre Santiago

La peculiar forma de hacer política del alcalde de Vigo, Abel Caballero, le puede generar alguna que otra enemistad o disgusto, incluso con sus propios compañeros de partido.

Sánchez Bugallo se tomaba un poco en broma, pero también era rotundo tras las recientes declaraciones del regidor olívico a cuenta del Xacobeo y el Camino de Santiago.

PALABRAS DE CABALLERO

Caballero presentó el viernes un acuerdo alcanzado con The Walt Disney Company Iberia para convertir la calle Progreso en la "Calle Frozen", con motivo del estreno de la segunda parte de esta taquillera película de animación y del preestreno nacional que se producirá el 20 de noviembre en los cines de Plaza Elíptica. En ese mismo acto, el regidor sacó pecho y aseguró que la Navidad viguesa "mueve más gente que el Camino de Santiago"

No es cuestión de polemizar porque esta actitud del veterano socialista ya deja de sorprendernos, pero, es verdad que ensanchar los logros propios no debería sostenerse en el menosprecio de los ajenos. Además, el Camino de Santiago es un bien no solo de la capital gallega, sino patrimonio de toda Galicia y más allá.

De ese modo también lo ha entendido el alcalde Bugallo al ser preguntado por las recientes palabras de su homólogo y "colega" de partido.

OTRA LIGA

Bugallo ha sido bastante claro: Santiago de Compostela juega "en otra liga distinta". El primer edil de la capital gallega ha contrapuesto los "1.200 años de historia" del Camino y el Xacobeo y su beneficio para "cientos de municipios" frente al fenómeno "puntual" para estas Navidades anunciado por el regidor de Vigo.

"Tiene una estrategia provocativa que le está dando buen resultado", ha reconocido Bugallo, quien no obstante ha recordado al regidor de Vigo que Santiago espera unos 10 millones de visitantes el próximo año, dato que "supera a cualquier otra cifra" que se pueda esgrimir.

Para Bugallo, Caballero "cumple su papel" y le gusta realizar declaraciones de este tipo, pero ha aclarado que Santiago juega "en otra liga distinta" y "mucho más seria" que la ejemplificada por el regidor vigués.