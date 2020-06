El rebrote del Barbanza obliga a suspender las hogueras de San Xoán previstas en A Pobra do Caramiñal

"Por precaución sanitaria, debido á aparición dun novo foco de contaxio na nosa comarca, no concello de Ribeira, quedan suspendidas al fogueiras na praia dos Areos. As autoridades sanitarias informan de que o novo episodio está controlado, pero hai que continuar a manter tódalas precaucións sempre ó máximo". Así se recoge en el mensaje que a medodía el Concello coruñés de A Pobra do Caramiñal compartía en redes sociales tras tomar la decisión de suspender las que, en principio, iban a ser las únicas hogueras de la noche de San Xoán autorizadas en suelo público, aunque con estrictas medidas de seguridad.

Precisamente expiraba hoy el plazo para presentar la autorización para la instalación y prendido de las hogueras en una playa que estaba previsto parcelar, y que se iba a controlar ya que el aforo máximo en cada una de ellas no debía superar las 20 personas. Una autorización, no sin cierta polémica, que el concello pobrense justificaba en la defensa de las tradiciones gallegas, pero que el resto de ayuntamientos de la comarca había decidido prohibir en suelo público, dejando las autorizaciones para las que se realicen en fincas privadas.

El rebrote que afecta a varias personas en Ribeira y A Pobra y que tiene su origen en un contagio en Brasil de un vecino que habría regresado al Barbanza, donde reside, en días pasados vía Aeropuerto de Sá Carneiro (Oporto), han obligado finalmente a las autoridades pobrenses a desistir de la autorización de fogueiras que se limitaba al arenal de Os Areos, quedando expresamente prohibidas en el resto de playas del término municipal.

Puedes consultar aquí todo el bando del alcalde de A Pobra, Xosé Lois Piñeiro: