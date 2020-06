Se llamaba Álex Pedreira y tenía solo 32 años. Es el maquinista fallecido en el tren Alvia que descarriló ayer en La Hiniesta en Zamora tras irrumpir en la vía un todoterreno.

Alex llevaba el mundo del tren en las venas. Era hijo de ferroviario y estaba en prácticas en el convoy siniestrado. Su familia se desplazó de urgencia a Zamora tras tener conocimiento del accidente.

Toda la tripulación del tren era de A Coruña, hacían la línea desde Madrid hasta Ferrol, el otro maquinista también era de esa ciudad y está herido.

También una parte importante del pasaje era de Galicia. Seis personas necesitaron hospitalización por lesiones cervicales y ataques de ansiedad.

Las reacciones desde Galicia no tardaron en llegar. El arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, escribía en Twitter "mi más profundo pesar por los fallecimientos del Alvia en Zamora, que tanto dolor nos evoca en Santiago.

A nadie se le escapa el accidente de Alvia de 2013 en la curva de Angróis en el que fallecieron 80 personas y decenas más resultaron heridas graves.

También desde el ámbito político tanto el presidente de la Xunta como representantes de la oposición manifestraban su pésame a través de las redes sociales.

Tristura pola morte dun home novo, traballador e veciño da miña cidade no accidente en La Hiniesta.



Todo o agarimo as familias das dúas vítimas do sinistro; azos na recuperación do maquinista ferido e ao conxunto da pasaxe que resultou ilesa.https://t.co/cjZq9Di001