Raúl es uno de los pasajeros que iba en el tren Alvia que descarriló este martes en La Hiniesta (Zamora). Es de Pontevedra y viabaja a Madrid. Fue él quien retransmitió los primeros momentos tras el accidente a través de su cuenta de Instagram.

Audio Raúl, uno de los pasajeros del Alvia accidentado: "fue eterno"

"Fue todo muy rápido", explica en conversación con Cope Galicia. "Notamos varios frenazos muy intensos, bruscos y después el vagón salta y empieza a ir de un lado a otro".

"Las maletas volando, la gente volando también por el vagón agarrándose a lo que podía...fue eterno", recuerda.

SECUELAS

En Renfe les recomendaron a los pasajeros que fuesen al médico y después cubrieran un formulario en una estación de tren.

¿Cómo se encuentra a día de hoy"? "Llevo mareado todo el día, no puedo girar la cabeza, no estiro el brazo, no puedo levantar el brazo por encima del hombro, cojeo de la pierna derecha y también me duele el tobillo".

Audio

"No me parece ni medio normal", añade. "Nos han pedido que fuésemos a un centro médico y después cubriésemos un formulario en una estación de Renfe, empatía cero".

Según relata a Cope ya ha hablado con su compañía de seguros y está barajando la posibilidad de poner una reclamación.

2 FALLECIDOS

En el accidente de tren de la Hiniesta fallecieron dos personas. El maquinista en prácticas (Alex Pedreira, de 32 años y vecino de Culleredo, en A Coruña) y el conductor del vehículo que irrumpió en la vía y que hizo descarrilar el convoy.

El otro maquinista resultó herido y está estable.

La vía entre Ourense y Zamora va a estar cerrada hasta el día 25 de junio, según han informado desde Renfe.