El paro de transporte convocado en toda España desde este lunes está dejando una reducción importante de la circulación de camiones en las zonas comerciales y de distribución de Galicia. Es evidente que la presencia de transportistas no es la misma que antes de esta protesta y en los principales nudos de transporte grupos de piquetes informan del paro a los camioneros que sí están trabajando.

Esta mañana ha vuelto a haber piquetes en lugares como el puerto de A Coruña o el polígono de O Ceao, en Lugo.

En Mercagalicia (espacio de distribución de frutas y hortalizas situado en Santiago de Compostela) también se nota la protesta y explican a Cope que el domingo hubo más movimiento del normal para anticiparse al paro de esta semana. El lunes apenas se vieron camiones en la zona y la mayoría del transporte se hizo en vehículos de pequeñas dimensiones.

También en una gasolinera de la zona confirman la escasez de movimiento de camiones. "El lunes suele ser el día que salen en ruta los transportistas y hoy estamos casi a cero. Repostan turismos, pero camiones casi ninguno", cuenta a Cope Juan, el encargado de la estación de servicio.

FEGATRAMER DENUNCIA "LANZAMIENTO DE PIEDRAS"

Esa escasa circulación de camiones este lunes la certifican también las cifras de seguimiento del paro que aportan las principales organizaciones que agrupan a los transportistas.Apetancor cifra en un 90% el porcentaje de camiones parados este lunes, mientras en la provincia de Lugo Tradime habla de un 70% de adhesión a la protesta.

Desde Fegatramer no apoyan el paro y recuerdan que hace solo unos meses que se firmó con el Gobierno un acuerdo que entre otros aspectos permite "repercutir el aumento de precio del carburante al cliente".

En ese sentido su presidente Ramón Alonso emplaza a los transportistas a enfrentarse a sus clientes. "El que tiene que llevar el producto de un lugar a otro es el cliente, nosotros solo hacemos el trabajo y nos lo tienen que pagar".



Uno de los puntos que enfada a Fegatramer es la proliferación de piquetes que impiden trabajar a los que deciden hacerlo. En conversación con Cope Galicia Alsonso reclama que "quien quiera parar que pare, pero que quien quiera trabajar pueda hacerlo" y relata algunos sabotajes que se han producido estas últimas horas.

"Se puede subir el precio al cliente, lo que hay que hacer es subir el precio al cliente", enfatiza. "El que quiere trabajar no está protegido, la policía aparece en los sitios pero no con la contundencia necesaria".

Desde Fegatramer tienen constancia de "lanzamiento de piedras" a algunos camiones que decidieron trabajar este lunes. Algunos vehículos amanecieron con las ruedas cortadas.

El sabotaje más grave del que tienen constancia es la inutilización de 40 camiones en Navarra.



El presidente de Fegatramer cree que hacer un paro del transporte por carretera "no es oportuno, no es el momento" y apunta a que "algunos grupos parece que quieren tumbar al gobierno, no mejorar las condiciones del sector".

"Este país ya tiene suficientes problemas como para crear uno más".

El sector del transporte por carretera no es el único afectado por la subida del precio del combustible. En la pesca algunos armadores sopesan amarrar los barcos a partir del próximo lunes 21 de marzo, y en la ganadería sindicatos como Unións Agrarias se desplazan el próximo domingo a Madrid para denunciar el aumento de costes que hace que no sean rentables sus explotaciones.

Víctor, un ganadero de Trazo ( A Coruña) relataba este lunes en Cope Galicia como el recibo de la luz le ha pasado de 1.500 a 3.000 euros y que va a tener que despedir a un trabajador en abril.