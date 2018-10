Ramiro Carregal, mecenas de corazón

El empresario Ramiro Carregal, presidente del Grupo Frinsa, y la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (FIDIS), acaban de poner en marcha el Premio Internacional de Investigación en Cardiología "Enfermedades vasculares cardíacas Ramiro Carregal".

El galardón surge con el objetivo de promover la investigación de las enfermedades en las válvulas del corazón, cada vez con mayor prevalencia porque, en un porcentaje elevado, van asociadas al envejecimiento. El jefe de Cardiología del CHUS, José Ramón González Juanatey, explicó que se espera una auténtica revolución en los próximos años en el tratamiento de estas patologías. Será imprescindible que se invierta más en investigación y por eso aplaudió la iniciativa del empresario Ramiro Carregal y animó además a que desde la administración se promocione la labor de mecenas como él. "Me parece muy bien que las actividades vinculadas al Xacobeo tengan una desgravación de casi el cien por cien, pero no entiendo como eso no se aplica a la Ciencia", dijo este especialista.

Ramiro Carregal, que desde hace siete años promueve una beca de investigación en oncología, explicó que detrás de este nuevo premio están un problema personal de salud pero también el compromiso con la sanidad pública. La primera edición se convocará antes de finales de este año. Estará dotado con 20.000€, a los que podrán optar proyectos de investigación en marcha. Al cabo de un año, el equipo galardonado tendrá que presentar una memoria sobre los avances desarrollados en ese período de tiempo.