Rafael Silva: "¿El secreto para vender libros durante medio siglo? El cariño"

No todo el mundo puede contar que le vendió As Crónicas do Sochantre de Cunqueiro al Nobel de Literatura García Márquez: Rafael, sí. Él es el librero decano en Santiago y posiblemente de los más veteranos de España: 50 años cumple este 2021 Follas Novas, un proyecto que, según nos cuenta, suscitó cierto recelo en sus comienzos: era 1971 y lo de poner un nombre en galego a un establecimiento, aunque fuese de un libro de Rosalía... no todo el mundo lo acabada de entender aún. Rafael no sabe aún como celebrarán en diciembre el aniversario de la librería, "seguro que nos vemos antes y te lo cuento", me dice con una sonrisa que se descubre cuando se baja la mascarilla para hacer una foto rodeada de libros. Porque así, con los libros al alcance de la mano, es como entiende él una librería: "tiene que estar abierta, hay que poder tocar los libros". Fue lo que se encontró en su época de estudiante en Roma o Viena y lo que tuvo claro que quería traer a Santiago.



Rafael Silva: "He visto como el verdadero escritor quería a sus libros y velaba por ellos"

Medio siglo da para guardar infinidad de anécdotas, pero Rafael refiere con especial detalle la visita del Nobel colombiano: García Márquez le confesó que "se sabía de memoria alguna de las obras de Cunqueiro: en alguno de mis cuentos ya no sabía si hablaba Cunqueiro o yo", recuerda el librero. Igual que Cela o Torrente Ballester, García Márquez preguntó también por sus obras: "he visto como el verdadero escritor quería a sus libros y velaba por ellos", asegura Silva. Pregunta obligada: ¿cuál es el secreto para mantener 50 años ininterrumpidamente una librería? Para Rafael Silva, "el cariño", tanto en el trato con los clientes, como también entre los empleados de su establecimiento: Follas Novas cuenta con casi una veintena de trabajadores en estos momentos. "Somos una librería grande", me dice. Y tanto. ¿Qué libro nos recomienda Rafael este 23 de abril? Hace suyo el consejo que le dieron una vez: "en ninguna casa debería faltar una Biblia y ni un ejemplar del Quijote".

PRIMER DÍA DEL LIBRO, EN TIEMPOS DE PANDEMIA

No muy lejos de la veterana Follas Novas está una librería de segunda mano, RE READ, que celebra su primer Día del Libro, porque el de 2020, cuando acababan de nacer, estabamos en pleno confinamiento. Fue un doble castigo en su caso: la gente no podía acercarse a venderles esos libros que luego encontramos alineados en sus estanterías, como nos contó Pepa, una de las responsables del proyecto. "La idea es que los libros estén siempre en movimiento", explica. Compran las obras a un precio único: 20 céntimos el ejemplar, y los ponen a la venta a precio variable, entre 2 y 3 euros, en función de la cantidad que adquiera cada persona. Pepa asegura que la acogida ha sido "muy buena, pero desde la pandemia, justito justito..." Una librería de segunda mano es una caja de sorpresas: no puedes acudir pensando que encontrarás seguro lo que buscas, pero es posible encontrar alguna joya: "acaba de marcharse una chica con una edición conmemorativa de Cien Años de Soledad, tuvimos el libro ilustrado de El Señor de los Anillos". Pepa ha celebrado el 23 de abril, antes de subir la persiana de Re Read, comprando alguna novedades que nos recomienda: entre otras,Hamnet, de Maggie O´Farrel y nos recomienda además un clásico, El varón rampante, de Italo Calvino.





LA LIBRERA QUE LLORÓ CUANDO EMPEZÓ EL CONFINAMIENTO

Mercedes, de Cronopios, asegura que para ella el 23 de abril es el "día más bonito del año". Ella fue de las que le vió las orejas al lobo hace un año: asegura que lloró porque pensó que no sobrevirían al confinamiento. Afortunadamente, se equivocó. "Podía haber pasado que los clientes nos echasen de menos... o que se hubiesen olvidado de nosotros. Y nos echaron de menos, y ese reencuentro fue muy bonito, la verdad, porque la gente volvió a las librerías en cuanto pudo".

A todos,la pandemia les ha obligado a estar más al servicio que nunca de los clientes, modernizando páginas web o ampliando la atención a domicilio: "los libros se han seguido vendiendo mucho, se ha pasado a lo virtual, pero las librerías también vendemos a distancia, hay que luchar contra eso". Mercedes coincide con Pepa en su recomendación: también nos pone hoy sobre la mesa el libro de Maggie O´Farrel, que fabula, en el día que conmemoramos la muerte de Shakespeare, con la historia del escritor inmortal.

"EL DÍA DEL LIBRO ES TODOS LOS DÍAS"

La mayoría de las librerías celebran el 23 de abril con algún detalle con sus clientes: sorteos, descuentos, una flor... Algo de eso nos vamos llevando en nuestro paseo, pero nos quedamos también con la recomendación de Chus, una profesora jubilada a la que encontramos disfrutando en la sección de literatura galega infantil e xuvenil: "todos los días es día del libro", y apuesta por inculcar el amor a la lectura ya desde las edades más tempranas, "sobre todo en este momento en el que se está dando tanta importancia a lo digital". Ella "siempre tiene encima de la mesa algún libro de poesía...Manuel María, Celso Emilio, Rosalía por suposto!"

