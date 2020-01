El radar del Restollal empezará a operar el lunes, 3 de febrero

Lo habían avisado las autoridades locales desde hace semanas y ahora ya se dan los primeros pasos: se controlará la velocidad máxima de los vehículos en dos puntos importantes de la ciudad de Santiago: el Restollal y el túnel de Conxo. El gobierno municipal se basa en un las conclusiones de un estudio de tráfico para tomar esa decisión y es que muchos conductores no respetan el límite de 50 km/h.

Este jueves, 30 de enero, las alarmas saltaban con la publicación de un bando municipal firmado por el propio Alcalde Sánchez Bugallo. En este escrito anuncia su puesta en funcionamiento. Se trata de un requisito legal para que la ciudadanía se dé por enterada y servirá para ambos radares. No obstante, el Concello ya informa que este lunes, 3 de febrero, comenzará a operar el primero.

Por sus características se refiere al dispositivo frente al Corte Inglés: podrá medir la velocidad de hasta seis carriles en ambos sentidos.

Se trata de un "Multaradar, modelo C". Su puesta en funcionamiento será en la primera semana de febrero, pero aun no comenzará a multar. No obstante, esperan desde el Concello compostelano que los conductores comiencen a tomar conciencia desde ya.

DATOS DE TRÁFICO EN CONXO Y RESTOLLAL

Según los controles encargados a la Policía Local, en la salida de Conxo, la práctica totalidad de vehículos registrados, un 98 %, superó este límite. Y de los casi 180.000 automóviles contabilizados, más de 49.000 circulaban a su paso por Conxo a más de 80 kilómetros por hora. Para el Alcalde Sánchez Bugallo, estas cifras constatan el elevado riesgo para la seguridad vial en este punto.

Menos llamativas son las cifras en el Restollal, pero la idea del gobierno local santiagués es hacer de esta avenida una vía más urbana y humanizada. En este punto, según los datos facilitados por raxoi, el 17 % de los automóviles que circulan por aquí lo hacen a más de 50 kilómetros por hora: mil cohes al día.