¿A quién le va a votar el alcalde de Santiago en las Elecciones Generales?

"A mí me enseñaron en casa que el voto es secreto", contestaba esta martes en Cope Santiago Martiño Noriega a la pregunta de a quién va a votar en las elecciones del domingo. No quiere decirlo, y apuesta por ser neutral cada vez que algún periodista le pide su opinión sobre los comicios para escoger a presidente del Gobierno.

Llamativa esta postura si tenemos en cuenta que en las anteriores elecciones no sólo tenía claro su voto sino que pedía el voto para Pablo Iglesias. Entonces En Marea se presentó con Podemos y consiguieron un éxito notable: 6 diputados en 2015 y 5 en la repetición de los comicios de 2016.

Ahora el rupturismo gallego se ha dividido en dos; En Marea por un lado y En Común-Unidas Podemos por otro y no todos los actores que forman parte de ese espacio político quieren tomar partido. ¿Por qué? Martiño Noriega explica que "como no hubo un espacio unitario Compostela Aberta- el partido local con el que se presentó a la alcaldía de Santiago- decidió no participar". Lo mismo ocurre con Anova, la formación política de la que forma parte, que decidió permanecer al margen de los comicios de este domingo.

La situación es delicada incluso desde un punto de vista interno. Los propios compañeros de gobierno municipal y de partido están haciendo campaña cada uno por una opción diferente.

IGUAL ESTRATEGIA QUE XULIO FERREIRO

También apela al voto secreto Xulio Ferreiro, el regidor de A Coruña, que en las anteriores comicios fue un gran defenser de la candidatura de Pablo Iglesias. El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, sí se ha mostrado claro con relación a las elecciones del domingo. El regidor de la ciudad departamental participa activamente en esta campaña y que sí pide el voto para En Común-Unidas Podemos.