Quejas ciudadanas por el abono de la ORA en Santiago, a pesar de la alarma

Han sido varios concellos en Galicia los que, debido a la alerta en España por la expansión del coronavirus, han decidido suspender el cobro por estacionar en zonas céntricas de las localidades. No es el caso de Santiago. El alcalde Sánchez Bugallo explicaba, a la pregunta de COPE Santiago, que de momento se seguirá cobrando por el servicio de ORA y grúa y aseguraba que, de no hacerlo, también tendrá un impacto laboral en los trabajadores de esa prestación. No obstante, hay que recordar, que de ese servicio se encarga la empresa municipal TUSSA. Esta semana el gobierno local volverá a reunirse y tomarán nuevas medidas.

El gobierno local en Compostela sí ha anunciado que se suspende la obligación de rotación en los vehículos. Es decir, que los coches aparcados no tendrán que moverse de la plaza pasadas unas horas.

Este lunes, 16 de marzo, eran muchos lo ciudadanos que, a través de sus perfiles en redes sociales, no entendían cómo la capital gallega sigue cobrando por aparcar en la zona azul.

Gustaríame facer unha petición ó concello de Compostela @PazodeRaxoi, non parece unha medida moi lóxica estando activo o estado de alarma manter vixente a zona ORA; xa que este feito provoca unha serie de incoherencias:#covid19ESP — Daniel Neira Yanes (@DaniNeiraYanes) March 16, 2020

@PazodeRaxoi Es vergonzoso, llamo al 981568406 que viene en la app y me dicen que la ora es efectiva pero para no rotar que le cambie un Nº o una letra a la matrícula. — José (@vgresoj) March 16, 2020

Entón? Xa está eliminado o pago da ORA? Ou teño que sair da casa a poñer o ticket e arriscarme en que me poñan multa? — lilian ta (@lilian_ta) March 16, 2020

Buenas, deberíais eliminar el pago de la zona ORA debido al límite de desplazamientos establecido. Otros lugares ya lo han hecho. Un saludo — A.López (@Alexlf26) March 16, 2020

A Coruña suspende a ORA, pero en Santiago recaudar é máis importante. Saimos todos a por o ticket? Non todo o mundo pode dende o teléfono... espabila @PazodeRaxoi — Santi Rico (@santi_rico) March 15, 2020

También varios ciudadanos han querido denunciar las conductas irresponsables de algunas personas que no han dudado en salir a pasear por las zonas verdes de Compostela. COPE Santiago también ha querido saber si el Concello compostelano se plantea el cierre de estos espacios como parques y jardines. De momento no se llevará a cabo esa clausura, pero Sánchez Bugallo también mantiene que no se descarta. Se tomará una decisión en función de la conducta de la ciudadanía.

El Concello de Santiago no descarta el cierre de espacios verdes

DESDE EL JUEVES, 19 DE MARZO, EL BUS SE PAGA CON TARJETA

Desde el jueves, 19 de marzo, el bus urbano se paga con tarjeta en Santiago

A partir del jueves, 19 de marzo, no se podrá pagar en efectivo el autobús, solo con tarjeta o con los bonos disponibles que tenga cada usuario. También se van a precintar los asientos más cercanos al conductor y es el propio profesional el que supervisará que no se supere el aforo máximo de 30 personas por autobús, cuando en un día normal son 90 las personas que entran en cada vehículo. También se instalarán máquinas de pago en los autocares, que no estarán en la parte delantera y que además se van a colocar en otros puntos de la ciudad.