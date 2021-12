¿Qué tipos de test covid se venden en las farmacias gallegas?

"Las cenas de empresas, de Navidad" y la llegada de la nueva variante "Ómicron" procedente de Sudáfrica y que deja ya más de 9 casos en Galicia durante los últimos días, marcan la demanda de "test de antígenos sobre todo" en farmacias como la de Mari Carmen en La Plaza do Toural, en Santiago. Los de saliva también están disponibles por parte de las distribuidoras, pero los gallegos optan como nos decía la titular de esta farmacia "por los nasales"

"La gente puede comprar hasta cinco o más cantidad"

La gente está yendo a comprar más test "desde hace tres semanas" nos contaban en otra farmacia, también en la capital gallega, pero esta vez en El Hórreo. Los que llegan pidiendo test para hacerse la prueba del covid "pueden comprar hasta cinco o más" aseguraban desde el mismo establecimiento.

Si vas a comprar test, los vas a encontrar

"No mandan todo lo que se quiere, pero van mandando" nos decía Mari Carmen. Y es que si que ha notado esa "avalancha" de gente queriendo hacerse la prueba por miedo a contagiarse, a contagiar a su entorno o a los amigos o compañeros con los que se vaya a juntar durante una cena de empresa o una "juntanza".

De todas formas, que sepas que si bajas a por test, puede que en la farmacia de tu calle no encuentres todos los que necesitas. Y es que "pese a que algunos distribuidores están ya sin ellos" como destacaban en el barrio de El Hórreo, "nosotros ahora mismo tenemos y los que no los consiguen en otros lados pues vienen aquí sin problema".

La mayoría de los clientes ya se han hecho alguno anteriormente

De los gallegos que van a las farmcias a comprar test "muchos ya saben como se hace un test, no es la primera vez" nos decían desde El Toural, pero de todas formas, "si no saben cómo se hace nosotros les enseñamos, es muy fácil, no es complicado" añadían en el establecimiento de El Hórreo.

Evolución de la pandemia

Los casos activos de Covid-19 siguen en aumento en Galicia y se sitúan en 12.692, que suponen 471 más que ayer. Por su parte, los nuevos contagios descienden a 873, casi 200 menos que hace 24 horas. ¿Y en hospitales cómo estamos? Pues descienden a 241 los pacientes en planta, dos menos que ayer y tenemos 52 personas en las UCIS, 3 más que el lunes.

