¿Qué tiempo vamos a tener en Galicia esta semana?

Después de un fin de semana con viernes y sábado muy calurosos y de domingo con brumas costeras la semana se presenta con tiempo agradable en Galicia, pero con temperaturas muy suaves en el litoral a causa de las nieblas que vienen del Atlántico y que en muchas zonas van a ser persistentes.

Así, este lunes Ourense puede llegar a los 36 grados y Lugo va a superar los 30, pero en ciudades costeras como A Coruña o Vigo las temperaturas apenas van a subir de los 20 grados.

"Niebla y nubes bajas en el litoral", pronostican desde Meteogalicia. Incluso después del mediodía se van a mantener en prácticamente toda la costa "igual que ayer", explican.

Bo día! Comezamos a xornada en Galicia con néboas e nubes baixas na franxa litoral e ceos despexados no resto.

??¿Abrirá pola tarde?

No mapa do modelo de nubes superficiais vemos como, ao igual que onte, persistirán en gran parte do litoral.

As temperaturas en lixeiro descenso. pic.twitter.com/bvA6lgWMuc