¿Qué mensaje mandan los votantes socialistas en Santiago?

El PSOE arrasó en la ciudad, aunque de unha manera más contenida que en el resto de urbes gallegas. A pesar de eso, Sánchez Bugallo ayer se veía ilusionado y con ganas de que llegue el día de los comicios locales.

Ayer el candidato socialista no podía ocultar su satisfacción: Es la primera vez que las papeletas socialistas son más que las populares en unas generales en la ciudad. "En toda la historia no había pasado nunca, ni siquiera en aquellas elecciones históricas en las que había arrasado Felipe González en España, en Santiago había ganado Manuel Fraga por 18 puntos de diferencia". ¿Y esto qué significa? ¿Se pueden extrapolar los datos a unos comicios municipales?

Bugallo entiende que no, que son convocatorias distintas, pero ve una clara tendencia hacia la centralidad. "Hay que valorar las razones". Para el candidato socialista a la alcaldía en Compostela, los votantes han lanzado un mensaje de moderación. "Los ciudadanos lo que demustran en estas elecciones es que quieren opciones centradas, que no quieren extremos y lo que quieren es que sus representantes políticos se dediquen a resolver sus problemas y no crear nuevos y en ese sentido, creo que eso responde muy bien a la filosofía que planteo yo y mi equipo para estas elecciones".

LECTURA OPUESTA EN LAS FILAS DE COMPOSTELA ABERTA

El líder de Compostela Aberta y candidato a la reelección, Martiño Noriega, hace una lectura radicalmente distinta.

Preguntado este lunes sobre si ve más rival al candidato socialista, tras los resultados del 28 de abril, Noriega opina que "ayer (por el domingo) fue derrotada una manera de entender el PSOE", "fue derrotada la liga de veteranos del PSOE que compra el marco discursivo de la derecha", en donde "siempre" ha ubicado a Sánchez Bugallo. "Entiendo que él (Bugallo) pretenda ahora vestirse con otra ropa, pero él prefería a Susana y no a Pedro, prefería a Méndez Romeu y no a Gonzalo Caballero".

RESPUESTA DE BUGALLO EN COPE

Preguntamos al socialista por estas palabras exactas de Noriega y, después de una carcajada, Sánchez Bugallo nos contesta: "Noriega no durmió bien esta noche".

Insiste, además, en intentar quitar al resto de oponentes del tablero de juego. En Santiago hay dos opciones, o Noriega o él. "Con todos mis respetos, el PP tiene que rehacerse y tiene que recuperar el centro". Mantiene que la postura "extrema" del PP tuvo consecuencias que fueron dramáticas, no solo para el partido popular, también para la sociedad española. "Yo creo que PP y PSOE son puntales de esta sociedad y de nuestro sistema democrático".

Le echa un capote a los populares Sánchez Bugallo y no oculta que en los próximos comicios buscará "pescar" votos que han ido tradicionalmente al partido de la gaviota.

¿PACTARÁ CON NORIEGA?

La siguiente pregunta era obligada para el candidato socialista. Bugallo le pone nota a estos años de Compostela Aberta en el gobierno de Raxoi: un 3, sobre 10, y "siendo generoso".

¿Pactará entonces con los que no aprueban? No quiere llegar a eso, pero pide apoyos para lograrlo y convertirse él, de nuevo, en regidor.