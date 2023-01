¿Qué hago si me encuentro una nevada en la carretera? Preguntamos a la Guardia Civil de Tráfico

El temporal sigue azotando con fuerza Galicia. Después de los fuertes vientos y de las precipitaciones de estas últimas horas, este martes se activan alertas por olas de más de 9 metros en A Coruña y por nevadas que a lo largo de la jornada pueden registrarse por encima de los 300 metros de altitud.

Las próximas horas puede nevar, por lo tanto, en muchos puntos del interior de la comunidad. En la comarca del Deza (Pontevedra), en el Norte de Lugo o en el interior de A Coruña.

¿Qué hago si me encuentro con una nevada en la carretera?

Con esas condiciones meteorológicas es necesario extremar las precauciones en la carretera. Desde la Guardia Civil recomiendan, en primer lugar, que se consulte el nivel de alerta de cada vía para saber si es necesario utilizar cadenas o si está restringido el paso de algún tipo de vehículos.

"Es difícil que una nevada nos pille por sorpresa con los medios que hay hoy", remarca el teniente coronel Antonio Hidalgo, de la Guardia Civil en Galicia.

Una vez que sabemos por qué carretera nos vamos a desplazar hay que tener en cuenta los nileves. Con el nivel verde ha empezado a nevar pero se puede circular, con el amarillo se prohíbe el paso de los camiones, y si nos encontramos con un nivel rojo el peligro es grande y es obligatorio el uso de cadenas o de neumáticos especiales.

El máximo nivel de alerta es el negro. En ese caso la carretera está cortada y nadie puede circular.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Hay que estar preparado para lo que nos vamos a encontrar"

El teniente coronel Hidalgo remarca que el conductor ha de estar preparado para lo que se va a encontrar. "Yo recomiendo que el que no tenga neumáticos de invierno o las cadenas mejor evitar salir porque esto es como quien se hace una casa nueva y no tiene calefacción. Llega el invierno y se acuerda de la calefacción". "El que no esté preparado mejor que no salga".

Si tenemso que salir y vemos que puede nevar hay que llevar ropa adecuada por si nos quedamos aislados. "Es importante también llevar guantes por si tenemos que poner las cadenas al coche".

El calzado debe ser adecuado, y mejor llevar una linterna. También el teléfono móvil debe de tener batería suficiente. "No hacer llamadas innecesarias", recomiendan desde la Guardia Civil.

Reducir la velocidad y no adelantar

Con esta situación de alerta por posibles nevadas se va a intensificar la información en los paneles para evitar problemas y también va a haber un despliegue especial de agentes.

"Es importante seguir las indicaciones, porque a veces no se nos hace caso y eso acaba produciendo más problemas"

Una vez en carretera es importante respetar la distancia de seguridad y no adelantar a vehículos. Si no lo respetamos podemos provocar un accidente y colapsar aún más la circulación.

"Solo debemos adelantar si el coche de delante va muy despacio y podemos hacerlo con seguridad".

Y por último, el alumbrado también es importante, en una nevada debemos poner el alumbrado de niebla para que nuestro vehículo sea visible a los demás usuarios de la vía.

item no encontrado









Incidencias del temporal

El temporal ha dejado numerosas incidencias en Galicia estas últimas horas. En Ferrol se derrumbó la fachada de un edificio en ruinas en el barrio de Esteiro y hay activadas alertas por riesgo de inundación en ocho ríos de la comunidad autónoma.

Tammbién los aeropuertos se han visto afectados por las malas condiciones del tiempo. Tanto en A Coruña como en Vigo se han cancelados vuelos por la imposibilidad de aterrizar en condiciones de seguridad.