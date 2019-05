¿Qué va a hacer Noriega tras el batacazo electoral del domingo?

¿Qué va a hacer el alcalde de Santiago de Compostela después del batacazo electoral del pasado domingo? Compostela Aberta perdió la alcaldía y bajó de 10 a 5 concejales y ahora surge la duda de si va a seguir en la oposición o se va a apartar del ayuntamiento.

El regidor y cabeza de lista Martiño Noriega puso su cargo a disposición del partido y todas las miradas van a estar puestas en la asamblea que va a celebrar CA la semana próxima, pero crece la presión sobre él después de la decisión que ha tomado su compañero Xulio Ferreiro, de A Coruña, que a pesar de haber obtenido un mejor resultado ha decidido no tomar posesión el día 15 de junio y apartarse de la primera línea política. Ferreiro se vuelve a su puesto de trabajo en la Universidad de A Coruña.

Por ahora Noriega no aclara lo que podría hacer él. A través de las redes sociales se ha limitado a afirmar que los alcaldes de las Mareas "sois la mejor banda de rock con la que toqué nunca".

Sodes a mellor banda de rock coa que toquei nunca. Vémonos on the road, benquerido irmán @XulioFerreiro ���� pic.twitter.com/BCOq9gxiGl

Hoxe anunciei a miña decisión de non continuar no @ConcelloCoruna o vindeiro mandato. Dicía hai catro anos: “como xente do común entramos, como xente do común marcharemos”. Emocióname pensar que tamén vou cumprir este compromiso. Grazas por tanto cariño https://t.co/1c9CpLmNJP pic.twitter.com/6WcpkzPU2T