Lo que estás haciendo mal si tienes una fobia

Las cuestiones que tienen que ver con la salud mental siguen generando reticencias en las personas. Todavía la sociedad tiene prejuicios y no habla con claridad sobre ir al psicólogo o al psiquiatra.

No obstante, nos confirma la doctora Alba Fernández, del Sanatorio La Robleda, que eso está cambiando, poco a poco.

Ayer en nuestra mesa de salud hablamos del miedo irracional, las conocidas fobias que afectan a gran parte de la población. Se distinguen del miedo a secas, en que nuestra mente interpreta una situación de riesgo o peligro donde no lo hay. El miedo en sí es una respuesta normal del organismo. No obstante, el miedo a situaciones rutinarias que no suponen una amenaza, debe tratarse.

¿Cuáles son las fobias más comunes? La más conocida puede ser la claustrofobia, el miedo a los espacios pequeños, cerrados. Podemos sentirlo incluso en espacios amplios, porque es una percepción de quien lo siente. El miedo a los insectos como las arañas o la agorafobia.

Son miedos irracionales, pero muy comunes. Y sí, deben ser tratados por un especialista.

Nos cuenta la doctora Fernández que la respuesta más común del que padece estas fobias es la evitación. Es decir, evitar la situación o elemento que nos genera ansiedad y preocupación. Esto es justo lo que no debe hacerse.

La vida está llena de variables. Las arañas no avisan de su llegada, los aviones siguen siendo el método más cómodo para viajar lejos o los ascensores o baños están para ser utilizados.

¿Entonces cómo afrontar las fobias? La doctora nos da la respuesta: exponer al paciente a su miedo, eso sí, en un entorno controlado y acompañado por un especialista.

¿Estas fobias llegan a curarse? Sí. Por completo. No obstante depende del carácter de cada persona.

La doctora Fernández también nos contaba que quien tiene una fobia es más propenso a desarrollar miedos a más cosas y padecer otras fobias dsitintas. Si no se trata, ese miedo va a ir a más.