¿Puedo visitar a mi familia este puente? ¿Puedo ir desde Santiago a A Coruña si estamos en distinto nivel?

Desde este viernes, 19 de marzo, nuevas medidas entran en vigor en Galicia. Se amplían horarios, se gana movilidad, pero se restringen las reuniones en domicilios.

¿QUÉ CAMBIA EN GALICIA A PARTIR DEL VIERNES?

Galicia amplía el horario de la hostelería a las 21h desde este viernes En gran parte de la comunidad se amplían aforos tanto en terrazas como en interior Alberto Varela 17 mar 2021 - 11:50

MOVILIDAD EN GALICIA

Podremos movernos con libertad por todo el territorio gallego, salvo a tres municipios que están en el nivel máximo de alerta y deberán seguir cerrados. Son Vilardevós, Paradela y Maside. Estos tres municipios tienen cierre perimetral y sus habitantes solo pueden reunirse con convivientes. Además la hostelería aquí debe seguir cerrada, excepto para encargos para llevar o el servicio a domicilio.

En el resto de la comunidad, los desplazamientos son libres, independientemente del nivel de los concellos. Por ejemplo, Pontecesures y Arteixo estarán en nivel alto, por tener una incidencia entre los 250 casos y los 500; mientras que en nivel medio se sitúan Boimorto, Pantón, Valdoviño, Laxe o la ciudad de A Coruña, por citar algunos ejemplos. Estas localidades tienen una incidencia superior a los 150 casos por cada 100.000 habitantes, pero inferior a 250. ¿Puede haber movilidad entre ellos? Sí, aunque no estén en el mismo nivel. Esto es una novedad frente a lo planteado anteriormente por la Xunta. Desde el viernes, los gallegos tendrán más libertad para moverse por el territorio (excepto hacia los 3 municipios con máximas restricciones, que tienen una incidencia de más de 500 casos).

Santiago está en nivel bajo y la ciudad de A Coruña en el nivel medio. ¿Puedo ir a la ciudad herculina?

La respuesta es que sí. Se permite esa movilidad entre las ciudades.

REUNIONES

También hay cambios en este punto. En toda Galicia, excepto en los municipios de máximo nivel, se permiten las reuniones de 6 personas no convivientes en el exterior y 4 en lugares cerrados. Pero no se permiten desde el viernes reuniones en domicilios. Con todo, hay excepciones.

¿Qué pasa con la gente que vive sola, los novios o los menores de padres separados?

Son las excepciones: los que viven solos podrán integrarse en una familia, como en Navidad. También se plantea la excepción de las parejas que vivan separadas o la reunión de padres e hijos menores de edad que no viven en el mismo domicilio.

¿Puedo ir a comer a casa de unos amigos?

No. Las reuniones en domicilios se permiten solo para convivientes. Sí podría haber comidas con personas no convivientes en locales hosteleros, 6 en terrazas, 4 en el interior. También se permiten los encuentros en el exterior (un máximo de 6 personas): para dar un paseo por el monte, parque o playa, pero no en domicilios particulares. En caso de encuentros en lugares cerrados, siempre respetando capacidad y aforo y el nuevo horario hostelero (hasta las 21 horas).

AFOROS

En general, los aforos se amplían en instalaciones deportivas y culturales o lugares de culto hasta el 50% en los ayuntamientos donde la incidencia del virus es menor a 150 casos por cada 100.000 habitantes. Allá donde la incidencia es mayor a esa cifra, el aforo se mantiene en el 30%.

También aparecen las playas en la normativa del DOG. Se debe asegurar una superficie de 4 metros cuadrados por persona. La mascarilla es obligatoria excepto para el baño. Mientras se pasea, debe usarse esta protección.

¿HASTA CUÁNDO ESTARÁN EN VIGOR ESTAS MEDIDAS?

Las nuevas medidas entran en vigor este viernes, 19 de marzo y hasta después de la Semana Santa. En cualquier caso, el comité de expertos sigue manteniendo reuniones regulares y podría haber cambios, en función de la evolución de la pandemia.

Non lles oculto que nos gustaría avanzar máis rápido, pero tamén creo que o máis responsable e o máis eficaz é actuar con cautela para non ter que volver atrás pic.twitter.com/5lrRaALa9j — Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) March 17, 2021