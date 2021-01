¿Puedo pasear con un amigo?¿Qué comercios son esenciales? Dudas sobre las medidas anti-covid en Galicia

Las nuevas normas para frenar el coronavirus en Galicia son duras, pero claras porque son las mismas para toda la comunidad autónoma.

Una de las nuevas medidas es el cierre perimetral en todos los ayuntamientos. No se puede entrar o salir de los límites municipales sin justificación. Esta medida se aplicaba ya a un centenar de concellos, ahora se extiende a todos los demás.

Sí, pero es importante llevar una justificación emitida por tu empresa. Lo mismo ocurre para acudir a una cita médica o a un centro de estudios.

La policía puede pedirnos que justifiquemos un desplazamiento que suponga saltar un límite municipal.

Sí. La hostelería debe cerrar en toda Galicia, pero pueden continuar trabajando para que los clientes recojan el pedido y se lo lleven a su casa o también para la entrega a domicilio.

Lo que se prohíbe es consumir en los locales de hostelería, tanto en el interior como en las terrazas.

El comercio no esencial (tiendas de ropa, de hogar, servicios...) deberán echar el cierre a las seis de la tarde. Los supermercados o las farmacias van a poder seguir con su horario habitual. También se consideran esenciales los talleres de reparación de vehículos.

Queda la duda de qué ocurre con peluquerías o centros de estética.

Sí, dentro de los horarios establecidos para cada tipo de comercio. Eso sí, los fines de semana van a tener que cerrar todas las grandes superficies.

Sí, pero de modo individual. Cierran los gimnasios y todo tipo de instalaciones deportivas.

Es obligatorio el uso de la mascarilla, también para practicar running por la calle.

No, las reuniones de personas no convivientes están prohibidas. Ir a pasear o a la compra debe hacerse exclusivamente con personas con las que ya convivimos.

El toque de queda está fijado para las 22 horas. La Xunta considera que debería poder adelantarse, pero respeta la normativa del Estado de Alarma que pone como tope las diez de la noche.

En caso de que el gobierno autorice un adelanto es probable que el gobierno gallego lo aplique en Galicia.

Ese aspecto está aún por determinar. Habrá que esperar al DOGA, hasta ahora se ha permitido acudir a las iglesias con aforos especiales.

La Xunta ha decretado estas medidas en principio durante 3 semanas. Empiezan a aplicarse este miércoles.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pedía este lunes un esfuerzo a los gallegos. "Toca un ejercicio especial de sentidiño".

Os esforzos que pedimos agora non serán en balde, pois a experiencia demostra que serven para que menos xente sufra as consecuencias sanitarias do virus. Ese é o obxectivo.



Toca un novo exercicio de especial sentidiño e responsabilidade. Estou seguro de que o volveremos facer pic.twitter.com/burV7eyquf