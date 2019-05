El PSOE gana las elecciones en Santiago, las Mareas se desploman

El socialista Xosé Sánchez Bugallo va a volver a ser alcalde de Santiago. El que ya fue regidor a la ciudad hasta 2011 vuelve con fuerza y en las elecciones de este domingo ha obtenido 10 concejales, frente a los 8 del Partido Popular, 5 de Compostela Alberta y 2 del BNG.

Un Bugallo muy emocionado proclamaba que "tenemos que ser el centro de Europa, una referencia mundial, europea y nacional". "Santiago no puede conformarse con una posición mediocre", añadía.

El triunfo es claro, los socialistas han obtenido un 34% de los sufragios, frente al 29 del PP y 20% de Compostela Aberta del actual alcalde, Martiño Noriega, que ha visto como su formación ha sufrido un desgaste espectacular. En 2015 era la confluencia de partidos rupturistas la que conseguía 10 concejales. el doble de los que ha logrado ahora.

GOBIERNO MUNICIPAL EN MINORÍA

El próximo gobierno de Santiago va a estar liderado por el Partido Socialista, pero está por ver si en solitario con apoyos puntuales o en coalición, como ha hecho Xosé Sánchez Bugallo en anteriores legislaturas. En este último caso tendría que ser con CA, ya que los dos concejales del BNG no le llegarían para alcanzar la mayoría absoluta. No obstante, no descarta pactos puntuales sin que ningún otro partido entre en un ejecutivo en coalición. Esperará a hablar con el resto de protavoces y a testar sus opiniones para tomar una decisión.

No sería algo nuevo en la ciudad, venimos de una legislatura donde Compostela Aberta ha gobernado en minoría con los mismos apoyos que los que tiene ahora mismo Sánchez Bugallo: 10 ediles.

El Partido Popular pierde sólo un concejal, baja de 9 a 8. Mal resultado para Agustín Hernández pero mejor del que auguraban las encuestas que pronosticaban una bajada de hasta 5 concejales.

El candidato decía tras conocer los resultados que "hay un cambio de caras, pero no de políticas" y lamentaba la fragmentación del voto del centro derecha que ha llevado a bajar al Partido

Martiño Noriega, el líder de CA, aseguró esta noche que se pone a disposición del ganador, pero a renglón seguido anuncia que continuará muy "combativo", porque hay mucho que defender, entiende el nacionalista. Sobre su posible marcha de Raxoi: "Tocará dilucidar responsabilidades en el seno de Compostela Aberta". Reconoce que el apoyo de los ciudadanos ha ido al PSOE de Bugallo y "bien votado está".