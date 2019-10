El proyecto que a Bertín Osborne le hubiese gustado hacer como muestra de amor por España

Hoy desde COPE Santiago hablábamos con Bertín Osborne. El artista estará este viernes a las 21 horas en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Compostela, dentro de la gira que le lleva por todo el país.

"Yo debí enamorarme de tu madre" es el título del disco en el que Osborne rinde homenaje a las rancheras. ¿Qué tendrán las rancheras que tanto nos gustan? "Yo creo que porque es la música de nuestros padres. Yo me acuerdo de pequeño que mi padre escuchaba rancheras y zarzuelas". Este género le hace sentirse cómodo en el escenario, según nos confiesa, aunque compite con el country en su lista de favoritos.

GALICIA

El presentador nos desvela que visita mucho Galicia, aunque en esta ocasión viaja con el tiempo justo para asistir a un programa de la televisión pública gallega y ofrecer el concierto programado en la capital autonómica.

Lo pillábamos en ruta y con el mapa de la comunidad en la mano: "Me ha llamado un amigo para invitarme a una bodega, pero no llego a comer, estoy pensando a ver cómo me organizo, pero yo estoy de arriba a abajo por Galicia todos los años".

¿Se pegará un buen homenaje gastronómico? "No te quepa la menor duda", nos contestaba tajante y entre risas.

Audio

ORGULLO ESPAÑOL

El cantante se ha manifestado ya en muchas ocasiones sobre política, feminismo, franquismo y un largo etcétera. Hoy no le preguntábamos por cómo vive o ve él la situación en Cataluña, pero sí por España en general. Más de una vez, Osborne llegó a decir que nos falta orgullo de país y confiesa que cuando sale de casa se da cuenta de lo maravilloso que es vivir aquí: "Esas cosas uno las aprende y las aprecias cuando viajas. Cuando tú te vas fuera de casa, sea Galicia, Sevilla o Barcelona, te das cuenta".

Entonces, ¿para cuándo un disco de canciones populares españolas? Como homenaje a nuestra historia, le preguntamos. En este sentido nos habla de un proyecto que le hacía ilusión, pero que no pudo ser: "Me divertía la idea y estuve a punto hace un par de años de hacer un disco en todas las lenguas oficiales de España". Es verdad que en gallego llegó a grabar el clásico: "Un canto a Galicia".

Por último le pedimos que envíe un saludo a los oyentes de COPE y su contestación no podía gustarnos más a los que curramos en esta casa.