La próxima semana Galicia podría alcanzar la estabilidad de la sexta ola

Tras finalizar el puente, Galicia supera ya los 10.000 enfermos de covid -10.200- y hoy se han registrado 1034 nuevos contagios, unas cifras de positivos que no se veían desde el pasado mes de agosto.

Preocupan Vigo y Ourense

Las áreas sanitarias de Vigo -3135 casos activos- y Ourense -2498- siguen a la cabeza respecto al número de contagiados con más de 1.000 casos de diferencia con el resto de áreas.

Ucis contenidas

En los hospitales gallegos tenemos 219 personas en planta -3 más que ayer- pero, afortunadamente en las UCIS, con 37 pacientes a día de hoy, "aguantan" .Con respecto a hace una semana hay 5 más.

En siete días podríamos alcanzar la estabilidad de la sexta ola

En declaraciones a Europa Press, la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Parrondo, ha señalado que, por ahora, la incidencia acumulada "va en aumento" pero se ha detectado, como aspecto positivo, que a 14 días "parece que está alcanzando la meseta".

Este escenario abre dos posibles caminos y, en el caso de que el puente de la Constitución no haya disparado los contagios, en "siete días", Galicia podrá alcanzar una "estabilización".

Medidas de cara a la Navidad

La comunidad científica está preocupada por la variante ÓMICRON, más contagiosa y que podría ser más resistente a las vacunas. Pero eso si, hay elementos esperanzadores en ella y es que "podría ser una variante que se ha adaptado a vivir con nosotros, porque los virus no quieren matarnos, no es buen negocio para ellos" contaba aquí en COPE el epidemiólogo Juan Gestal.

Veremos qué pasa las próximas semanas, pero a día de hoy la prudencia es fundamental. Tanto que Gestal recomienda incluso evitar reuniones sociales.

Situación de la hostelería

La Xunta analizará mañana viernes la situación de la hostelería y verá "cómo va el cumplimiento de las normas" aseguraba el vicepresidente primero, Alfonso Rueda, en un acto en Santiago. Ha evitado anticipar si se adoptarán o no nuevas medidas para ese sector, al que, en todo caso, ha reiterado el mensaje de que es preciso ser "estricto" en el cumplimiento de las que ya están vigentes. "El objetivo es que, si no fuese necesario tomar nuevas medidas en la hostelería, que esperemos que no, lo que está claro es que las que hay ahora hay que cumplirlas estrictamente", afirmaba el propio Rueda.