33 propuestas de sanción por incumplir el perímetro e ir a la playa en Carnota (A Coruña) este fin de semana

El primer fin de semana de la desescalada en Galicia coincidió con las primeras jornadas de ambiente primaveral en lo que llevamos de invierno. Tras semanas de lluvias y varios temporales atlánticos consecutivos desde principios de año, el último fin de semana de febrero se presentaba como una oportunidad inmejorable de aprovechar el buen tiempo y de los primeros días en los que se levantaba le perímetro municipal, que ha restringido la movilidad en todos los ayuntamientos de la comunidad desde finales de enero.

Una situación que provocó que fueran muchos quienes escogieran el litoral del Barbanza, en Nivel 3 de restricción, como lugar de visita y esparcimiento, más teniendo en cuenta que el resto de la costa de la provincia coruñesa, que se reparte entre las áreas sanitarias de A CoruñaFerrol, se encuentran perimetradas por la alta ocupación de enfermos de covid que aún presentan sus hospitales y, sobre todo, las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Situación que se repite en buena parte del litoral pontevedrés de las Rías Baixas por el Nivel 2 en el que se encuentra toda el área sanitaria de Pontevedra.

Pues bien, todo ello tuvo su reflejo en una importante afluencia de visitantes hacia la comarca barbanzana, desde los territorios que se encuentran también en Nivel 3 y desde otros donde, sin embargo, la situación epidemiológica impide los desplazamientos hacia otros municipios con incidencia menor de contagios.

Es lo que ocurrió en el ayuntamiento de Carnota, donde su policía local trabajó durante todo el fin de semana en la identificación de los muchos visitantes que se acercaban a disfrutar de su playa, considerada con sus 7 km de longitud como la más larga de Galicia y, sin duda, una de las más hermosas.

Controles tras los que se van a tramitar 33 propuestas de sanción por otras tantas irregularidades detectadas, sobre todo por visitantes procedentes del área sanitaria de A Coruña, aunque también se dio el caso de una pareja de Madrid, que alegaron desconocer esa prohibición, como confirmaba en COPE de las Rías el alcalde de Carnota, Jose Manuel Saborido.

"A maioría dos infractores manifestaba que ignoraban o dato de que non podían ir dende a área sanitaria coruñesa cara a de Santiago, pero o descoñecemento da norma non exime do cumprimento da mesma", asegura el regidor carnotano, explicando que muchos de los infractores pillados se quejaban, algo enfadados, ante los agentes de la policia local de que "poden vir os de Vigo, Ourense ou Lugo e non podemos vir os da Coruña, cando somos da mesma provincia".

Queja que, como reconoce el propio Saborido, no tiene fundamento ya que, si se les prohíbe la salida fuera de su área sanitaria, "non é porque teñan unha maior incidencia, senon porque segue sendo moi alta a presión hospitalaria, nomeadamente ans UCI", para completar diciendo que "nos locais de hostalaría, cumpriuse bastate ben, non había masificacións, sí algún sen mascarila, pero cumpriuse bastante ben" .