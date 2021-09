Prohibido el baño en la piscina de O Milladoiro a causa del vertido al Tambre

El ayuntamiento de Ames prohíbe el baño en la playa fluvial de Tapia a causa del vertido de purines que ha contaminado el río Tambre este fin de semana.

También la piscina de Milladoiro está cerrada a bañistas por ese mismo motivo, ya que el agua que utilizan viene directamente del río Tambre.

Con las altas temperaturas que se están registrando estos días en Galicia era de esperar una alta afluencia de bañistas a esos espacios, pero los 200.000 litros de purines que vertió una granja de Trazo en el río hacen imposible utilizarlos hasta que se solucione el episodio de contaminación fecal.

?Prohíbese o baño na praia fluvial de Tapia e na piscina do Milladoiro pola vertedura no #Tambre.

?A empresa concesionaria do servizo de auga informa que ao longo do día se vai ir solucionando a turbidez.

