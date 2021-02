A prisión los tres supuestos autores del robo en 45 coches en A Pobra do Caramiñal desde principios de año

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Ribeira dictaba auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza para los tres individuos a los que la Guardia Civil detenía en la madrugada del pasado jueves en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) bajo la acusación de haber robado un vehículo que se encontraba estacionado en la zona de O Castelo.

Según informa Diario de Arousa, fue el reconocimiento de uno de los autores de este robo por aprte de un testigo lo que permitió su detención, tras lo que se procedió a la de sus dos presuntos compinches, identificados a su vez por las ropas que llevaban. Las pesquisas de los agentes en las horas siguientes a estas detenciones llevaron a atribuirles 45 hechos similares registrados en la localidad barbanzana desde principios de este año.

De ahí que este domingo los tres detenidos, dos varones de 32 y 29 años y una mujer de 29, todos vecinos de A Pobra, fueran puestos a disposición judicial tras lo que los tres ingresaron en prisión al apreciar el juez indicios de su participación en los hechos, tanto en el último robo como en los previos que se les imputan, por lo que son investigados por delitos de robo con fuerza, según infiorman fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Atendía así el juez de guardia al escrito de la Fiscalía en el que solicitaba el ingreso en prisión provisional y sin fianza de los tres investigados, por considerar que se dan los supuestos para privarles de libertad por la existencia de indicios serios de criminalidad y la autoría de unos hechos delictivos con una pena igual o superior a los dos años de prisión, el riesgo de fuga, además de la sospecha de reiteración en la actividad delictiva y la alarma social generada.

Además del presunto delito continuado de robo con fuerza en las cosas, se enfrentarán a un procedimiento administrativo por incumplimiento de las medidas sanitarias en el marco del Estado de Alarma ya que, en la mayor parte de los casos, los delitos de robo se produjeron de madrugada, lo que supondría romper de manera reiterada el toque de queda.

CRÍTICAS DEL PP HACIA EL ALCALDE

La detención de estos tres individuos por parte de la Guardia Civil tras haber campado, por lo que parece, a sus anchas en los dos últimos meses por las calles de A Pobra ha suscitado las críticas de la oposición al alcalde, Xosé Lois Piñeiro. Más tras haberse lamentado éste de la falta de agentes de la Policía Local, solo dos operativos en la actualidad, y haber dejado caer la idea de que se podría contratar seguridad privada para vigilar las calles.

Una idea contra la que ha arremetido el portavoz del grupo del PP en A Pobra, Manuel Durán, que en declaraciones a COPE de las Rías ha asegurado que "el alcalde sabe que eso no se puede hacer y que, incluso, puede ser ilegal", tras lo que ha culpado directamente a Piñeiro de haber llegado a esta situación.

"Muchos vecinos llevan semanas organizándose y vigilando sus propiedades, vehículo y bienes, ante la alarma creada" , ha asegurado Durán quien se ha lamentado de la situación generada porque "no se puede jugar con la gente en un asunto tan sensible como es la seguridad ciudadana", en referencia a la excusa puesta por el regidor pobrense de que la falta de agentes en la actualidad se debe a la suspensión de las pruebas en la Axencia Galega de Seguridade el pasado año por la pandemia."Eso es absolutamente falso", asegura Durán, recordando que en julio del año pasado salió a través del Diario Oficial de Galicia una convocatoria de plazas para Policía Local sin que se solicitaran desde el concello de A Pobra.

"Parece que le echamos la culpa a los demás sin resolver los problemas propios y, lo que es más grave, parece una estrategia programada durante el tiempo; en 2019 no había pandemia y no convocaron ninguna plaza y no se puede cubrir con eficacia la baja del Jefe de la Policía si tarda más de dos años en convocarla, cuando tienes un plazo legal de 7 meses", denuncia Durán, recordando que hace más de un año se aprobó una partida para comprar un nuevo vehículo de la Policía local "que no ha aparecido todavía; y el que se compró hace tres años, que era muy ecológico, se ha comprobado que no cumplía las medidas de seguridad exigidas para salvaguarduar la seguridad de los agentes".