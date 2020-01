Primera ronda de contactos sobre los presupuestos de Santiago, a ciegas

El teléfono sonó finalmente en los despachos de la oposición el miércoles: la concelleira de Facenda y el portavoz del gobierno los convocaban a un primer encuentro para negociar los presupuestos de 2020 con algunas semanas de retraso sobre el plazo anunciado inicialmente y sin dar pistas de por dónde van las cuentas que han echado los socialistas. El propio alcalde,Sánchez Bugallo, reconoció que "sería de incautos dejar que sea la oposición la que presente los presupuestos, porque no tenemos ninguna duda de que tan pronto le facilitemos la propuesta a cualquier grupo, la van a ver todos los medios de comunicación y todos los ciudadanos... y es al gobierno al que le corresponde hacerlo".

La ronda de contactos se inicia de menor a mayor representación en el Pazo de Raxoi, así que la primera en acudir a la cita es la portavoz del BNG, Goretti Sanmartín. La nacionalista consideraba en vísperas del encuentro "escandaloso" que a estas alturas no les hubiésen facilitado un borrador para poder empezar a hablar sobre cosas concretas. Considera que a este ritmo, es imposible que las cuentas salgan adelante en enero. Critica Sanmartín la "poca agilidad, poca rapidez de este gobierno para dar soluciones". También el portavoz de Compostela Aberta, segunda formación convocada para esta mañana, subraya el retraso en la convocatoria. Martiño Noriega dijo alegrarse porque "los Reyes Magos le trajesen (al gobierno de Sánchez Bugallo) un principio de borrador para empezar a hablar" porque "estamos fuera de cualquier parámetro lógico para tramitar unos presupuestos con un mínimo diálogo", sobre todo pensando en que "estamos con un gobierno en minoría". CA ofrece "la misma voluntad con la que fueron a la negociación de las ordenanzas fiscales", que los socialistas sacaron adelante hace dos meses gracias a su respaldo.

La tercera reunión de la mañana será con el Partido Popular. El portavoz en temas económicos del grupo municipal, Ramón Quiroga, asegura que están "preocupados por la vía lenta de gestión del gobierno de Sánchez Bugallo" a quien ven más asentado en el ritmo de los "años 90". Recordó Quiroga que ya en su etapa anterior como alcalde, el socialista llegó a aprobar unas cuentas "a mediados del mes de agosto" (en 2010) así que le pide que "se pongan las pilas" porque "sin presupuesto no se paga a proveedores, no se reorganizan servicios..." El grupo popular se muestra favorable a la "colaboración institucional, como ocurrió con los prespuestos técnicos" pero a renglón seguido añadió Quiroga que "no quieren engaños, como con las ordenanzas fiscales, que Bugallo acabó pactando con su socio oculto, Compostela Aberta".

En las horas previas al inicio de las conversaciones, el regidor compostelano decía que esta primera ronda de contactos servirá para valorar "con quién se dan las mejores posibilidades para llegar a algún acuerdo" y si no es así, si tendrán que "vincular la aprobación de los presupuestos a una moción de confianza".