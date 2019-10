Primera reunión Verea-Bugallo

El presidente de la Junta Gestora del Partido Popular de Santiago, Borja Verea Fráiz, acompañado por el portavoz del Grupo Municipal Popular, Alejandro Sánchez Brunete, mantenía ayer su primera reunión con el alcalde.

Durante ese encuentro quiso agradecer al regidor compostelano la celeridad con la que pudo recibirlo en Raxoi, lo que para él es un ejemplo de la normalidad institucional y el espíritu de colaboración.

Verea Fráiz quiso insistir en que el PP “é un partido con vocación de goberno, una forza política que valora estabilidade e a moderación, polo que, asegurou, en todos os seus niveis territoriais –municipal, autonómico e nacional- manifesta un espírito de colaboración para preservar a identidade da capital e para favorecer o seu mellor desenvolvemento”.

Borja Verea le aseguró a Sánchez Bugallo sentido común y responsabilidad por parte de los populares, aunque entiende que esto debe ser un esfuerzo de todos.

En relación con la celebración del próximo Año Santo de 2021, el popular coincidió con Sánchez Bugallo en que la ciudad de Santiago tiene que ponerse al día, “porque o Xacobeo é un desafío ao tempo que unha gran oportunidade”, señalando, además, que el PP de Santiago quiere abrir un debate a toda la ciudadanía para los próximos xacobeos de la década.

Además recordó que el gobierno gallego presidido por Núñez Feijoo ha invertido en la ciudad 500 millóns de euros en los últimos diez años.

ESTRATEGIA DE INVERSIONES

Borja Verea también le pidió al primer edil santiagués que el Concello promueva la inversión privada y active todos los instrumentos administrativos y presupuestarios para la captación de nuevos proyectos económicos.

En este sentido, el dirigente popular le explicó a Bugallo que el PP quiere trabajar con el gobierno municipal en una Estrategia Integral para la diversificación productiva y de apoyo a autónomos y empresarios.

10-N

Por otra parte, el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, considera que las opciones políticas "centradas" son "muy positivas" para el país y ha saludado el "giro al centro" que advierte en el PP nacional, dirigido por Pablo Casado. "Probablemente tenga un marcado interés electoral, pero ojalá sea sincero", ha matizado.

A preguntas de los periodistas el regidor compostelano ha pedido al PP que "deje gobernar" si "no tiene una alternativa".

"Si la suma de PP, Ciudadanos y, yo ya no suscribo el acuerdo con Vox, tuviese mayoría para gobernar, pues me parecería razonable que gobernaran, pero es que si no la tienen lo razonable es que se hagan a un lado y que dejen gobernar al que tiene mayoría alternativa", ha expresado.