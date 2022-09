Os prezos no mercado de abastos de Santiago: sardiña a 5 euros, tomate a 1 euro e repolos a 2,50

Levamos meses de subida de prezos. A inflación supera o 10% e os consumidores miramos cada vez máis polos cartos.

Sábeno ben na praza de abastos de Santiago de Compostela. Segue habendo moitos clientes, o verán foi moi bo nese espazo, pero os vendedores explican que xa non hai alegría no gasto, a pesar de que o prezo dos alimentos non subiu na mesma proporción que electricidade, carburantes ou gas.

Os que peor o están pasando son os negocios que dependen de cámaras frigoríficas ou conxeladores. Julio, por exemplo, ten un posto de bacallau e conxelados e a factura da luz subiu tanto que incluso pensou en instalar algún tipo de energía alternativa para baixar a factura. Non depende del porque as dependencias son municipais.

¿Como nos comportamos os clientes? "Intentamos aguantar o prezo con menos marxe, pero la gente ven mercar coa preocupación pola subida de prezos", explica.

Os prezos do peixe

Oito e cuarto da mañá e na nave de peixe o mercado ultiman a colocación do produto do día. Destacan as sardiñas de Rianxo a 5 euros o kilo. Son das últimas da tempada e van ben de prezo.

Margarita ten un posto e explica que os prezos tiveron que subir un chisco a causa da alza do prezo dos carburantes. "Subeu algo porque subiu o gasoil e entón os barcos tamén teñen que vender un pouco máis caro, pero como en todos os sectores, a leite ou a froita".

Na froita e verdura o que máis subiu estos últimos meses é o tomate, que está a dous euros e medio o kilo o de mellor calidade e a un euro o máis modesto. A leituga está a cincuenta céntimos no posto que ten Rafael. El vende o que produce e por iso pode manter eses prezos.

No seu posto hai tamén figos da casa a 2,50 o kilo ou repolos a 2,50 tamén. A verdura vai cara a causa da seca deste verán.

"Subiron as plantas, a semente, os abonos, a luz...sube todo e é difícil non subir prezos", recoñece Rafael.

Menos xente no mes de setembro

A suba no prezo da luz nótano moito negocios como panaderías ou carnicerías, que ven como a marxe de beneficio mingua cada vez que sobe a luz.

Algúns negocios perciben tamén unha baixada de clientela no arranque de setembro.



"Notamos un pequeno baixón e é como todos os anos, empezan as clases, marcha o turismo e a xente mira máis pola economía, hai que pagar libros e moitas cousas", conta Miguel dende a súa peixería.





