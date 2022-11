Prestige, 20 años después. Un podcast de Cope Galicia

Han pasado 20 años desde el hundimiento del Prestige frente a la costa de Galicia. Fue el 13 de noviembre de 2013 cuando el capitán del petrolero Apostolos Mangouras comunicaba una fisura en los tanques en medio de una fuerte tormenta.

A partir de ahí todos conocemos la historia: el 19 de noviembre el barco se partía en dos y llegaba la marea negra de chapapote, el aluvión de voluntarios de toda España o las medidas que se tuvieron que tomar para reforzar la seguridad marítima.

¿Cómo recordamos aquellos días?, ¿qué hemos aprendido?, ¿han mejorado las condiciones de seguridad de los buques?, ¿qué saben los más jóvenes de aquella tragedia medioambiental?

Los pescadores, fundamentales en la retirada del fuel

José Antonio Gómez Castro está jubilado ya, pero en 2002 era patrón mayor de la cofradía de Portonovo, en Sanxenxo. Junto a miles de compañeros se hizo al mar con lo que tenía para retirar el fuel que vertía el barco. "Nin tíñamos material nin formación, organizámonos como puidemos. Ben ou mal creo que fixemos unha boa labor", explica.

"Fomos superando os problemas pouco a pouco, innovando, coa colaboración de Todos. Ata os futbolistas viñan a botar unha man despois de entrenar".

Con relación a la afectación de los recursos pesqueros, Gómez Castro explica que lo que más tardó en volver a la normalidad fueron los mariscos de roca. Los percebes o la mejilla, porque hubo que rascar la piedra para poder retirar el fuel.

En el caso del pescado, algunas especies incluso aumentaron con el tiempo a causa de la veda obligatoria que vino derivada de la contaminación.

Las lecciones del Prestige; más seguridad marítima

Raúl Villa es profesor de ingeniería naval en la Universidade de A Coruña y no tiene duda de que hemos mejorado en seguridad marítima desde que se hundió el Prestige. Podría volver a producirse un accidente de ese tipo, cierto, pero estamos más preparados que hace dos décadas.

En primer lugar, a día de hoy ya no navegan por el océano petroleros monocasco, como el Prestige.

"En 2016 solo quedaban dos y se fueron convirtiendo en almacenes grandes que están fondeados permanentemente", explica Villa.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Además se ha alejado de la costa el corredor de mercancías por el que navegan cada año unos 40.000 barcos y se han endurecido las condiciones que se les exigen a los petroleros para poder entrar en los puertos de muchos países.

Los voluntarios, una marea blanca

Paloma de la Puerta Vallejo-Nájera es de Madrid y no dudó en venirse a Galicia a ayudar a sacar fuel de las playas. Fue una de las miles de personas que ayudaron a pescadores, administraciones y ONGs a retirar la contaminación.

Ella apuntó con un grupo de bomberos que se desplazaron desde la capital y estuvo cinco días durmiendo en Corrubedo y retirando pequeñas perlas de chapapote del parque natural.

¿Qué imagen le queda con más fuerza de aquellos días? La de Malpica, con todo el litoral pintado de negro.

"Me acuerdo perfectamente de la imagen de las casas frente al mar negras como cuervos. Me he despertado más de una vez con pesadillas", recuerda.

Además de los voluntarios que retiraron el fuel de las playas y de las rocas, tuvieron un papel fundamental los grupos marítimos que coordinó la Cruz Roja y que permitieron, por ejemplo librar de petróleo algunas zonas, como la desembocadura del río Anllóns, en Laxe.

"Se trató todo lo que se pudo y en Anllóns se consiguió porque día y noche estuvieron los marineros manteniendo las barreras para el chapapote se quedara fuera", cuenta Joaquín Varela, coordinador de voluntarios de la Cruz Roja.

El podcast Prestige, 20 años después ha sido redactado y presentado por Alberto Varela con la colaboración de todo el circuito de emisoras de Cope Galicia.