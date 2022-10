Presentación do ensaio sobre ilustres xuristas galegos en Madrid

O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, clausurou esta tarde o acto de presentación do libro “Ilustres Xuristas Galegos en Madrid”, obra do presidente de IURISGAMA (Asociación de Xuristas galegos en Madrid) e catedrático de dereito mercantil, Carlos Lema Devesa.

Santalices aproveitou que a presentación tivo lugar na Casa de Galicia en Madrid para felicitar ao director da mesma, Juan Serrano, polo seu recente nomeamento e desexarlle unha xestión exitosa. “Os que sabemos da súa capacidade de traballo estamos seguros de que converterá a esta casa nun potente faro de galeguidade na capital de España”, afirmou Santalices.

O presidente do Parlamento de Galicia gabou a traxectoria do autor do libro presentado es tarde, tanto desde a Presidencia de IURISGAMA, como desde o exercicio da avogacía e o maxisterio na cátedra universitaria.

Explicou Santalices que para o Parlamento de Galicia “é unha honra, case una obriga”, patrocinar a edición deste volume, na medida en que

constitúe un recoñecemento a boa parte dos mellores xuristas galegos contemporáneos nas diferentes ramas do dereito.

Pero este libro constitúe, ao mesmo tempo, “unha merecida homenaxe, a través de algúns dos seus máis xenuínos representantes, ao mundo do dereito no seu conxunto, que ordena e facilita a convivencia”.

Para o titular do Lexislativo galego, “o dereito constitúe o eixe vertebrador de calquera sociedade avanzada como a nosa”. Abundando nesta idea, Santalices subliñou o que “o estado de dereito é unha das grandes conquistas da sociedade contemporánea”. Apuntou que o conflito de Ucraína “é unha guerra da autocracia contra a democracia na que, máis aló dos territorios ocupados, están en xogo os valores do occidente libre e democrático do que formamos parte”.

O acto contou coa participación, entre outras personalidades, do expresidente do Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, con raíces familiares en Galicia.