Feijóo abre junto a Casado la precampaña electoral en Galicia

Es oficial: la precampaña ha arrancado en Galicia. La seguridad sanitaria y la salud están por encima de todo, así es que los primeros actos de la precampaña gallega han llegado dominados por la distancia entre las personas y la mascarilla.

El PP gallego ha presentado sus candidaturas para la cita con las urnas en Galicia del próximo 12 de julio. La pandemia ha impuesto varias normas y también ha obligado a innovar para evitar aglomeraciones. Los populares han optado por hacer una presentación en varios puntos de la comunidad de manera simultánea. El presidente del PP nacional, Pablo Casado, ha querido arropar al candidato Núñez Feijóo y ambos han estado en Santiago, mientras que las cabezas de lista por las cuatro provincias han tomado la palabra desde cuatro puntos distintos y las hemos podido ver a través de la pantalla.

Ánxeles Vázquez estaba en A Coruña, Elena Candia desde Lugo, Marisol Díaz tomaba la palabra desde San Cristovo de Cea, en Ourense, y Corina Porro hacía una conexión desde Vilagarcía, en la provincia de Pontevedra. Las cuatro destacaron la solvencia del candidato popular y Presidente de la Xunta, frente "a unas siglas que tienen letra pequeña y oscuros pactos". Porro llegaba a asegurar que "no hay muchos gallegos que deseen que ese caos se traiga a Galicia" y que "la mayoría de españoles quieren una España gobernada a la gallega".

Queremos seguir traballando para todos os galegos e facendo de Galicia o mellor lugar para vivir ��



Hoxe presentamos a candidatura do @PPdeLugo para as vindeiras eleccións galegas. Este é o equipo @FeijooGaliciapic.twitter.com/osfCJv6ef1 — PP provincia de Lugo (@PPdeLugo) June 21, 2020

Dende o @mosteiro_oseira "Presentación da candidatura dos populares ourensáns ás eleccións galegas, nun acto con conexións simultáneas con todas as provincias galegas e, desde Santiago, cos presidentes @FeijooGalicia e @pablocasado_" pic.twitter.com/Kjv64hoRGR — PP Provincia Ourense (@PPdeOU) June 21, 2020

MINUTO DE SILENCIO POR LAS VÍCTIMAS DEL CORONAVIRUS

�� @FeijooGalicia: “En esta extraña normalidad se echan de menos algunas costumbres, pero si algo echamos de menos para siempre es a aquellas personas que nos arrebataron antes de tiempo”.



�� Minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del COVID-19. pic.twitter.com/RtNgvQyLpu — Partido Popular (@populares) June 21, 2020

El candidato popular Núñez Feijóo quiso arrancar con un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia. Destacó el trabajo de los profesionales sanitarios, de los servicios sociales, así como el de los hogares gallegos. "Galicia supo responder con sentimiento y con sentidiño, como una familia unida". Explicó el mandatario autonómico que en la comunidad gallega primó el corazón y la cabeza a la hora de hacer frente a la crisis sanitaria y que en Galicia supimos adelantarnos en la toma de decisiones.

“SER PRESIDENTE DE TODOS LOS GALLEGOS”

Núñez Feijóo explicó que los populares estarán a lo único que hay que estar: a Galicia. Así es que aboga por invertir todas las energías y tiempo en ofrecer respuestas y hacer propuestas. Mantiene que los gallegos tendrán que decidir, el próximo 12 de julio, entre dos opciones: "un equipo que funcione, que gestione mejor, como el PP, o la suma de cuatro partidos".

De nuevo el popular quiso destacar que no hay mayor para él que servir a Galicia y que se presenta "no para derrotar a nadie, sino para ser presidente de todos los gallegos".

CASADO ARROPA A FEIJÓO A QUIEN ERIGE EN REFERENTE PARA EL PP

Feijóo estuvo acompañado en la capital gallega por el presidente nacional del partido de la gaviota. Pablo Casado aseguró que el PP tiene en Feijóo a una referencia, al contrario de lo que ocurre en el PSOE: "por lo que he escuchado creo que Pedro Sánchez no va a venir mucho por aquí, no sé si porque está muy ocupado o porque tiene pocas esperanzas en su candidato". Contrapone esa situación con la confianza que despierta el candidato popular: "Feijóo es una referencia de gestión para todo el Partido Popular y es el futuro que merecen los gallegos".

También lamentó que frente a Núñez Feijóo no haya nada: "Yo recuerdo cuando decía Fraga, cuando se enfrentó a Abel Caballero aquello de nada + nada + nada + nada es igual a nada, un mexunxe de partido que se presenta simplemente para derrocar a un gobierno que lo ha hecho bien".