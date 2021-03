Porto do Son quedará aislado del resto del Barbanza a partir de este viernes y su alcalde pide un cribado

A las 00.00 h de este viernes, 5 de marzo, el concello coruñés de Porto do Son pasará al Nivel 2 de restricciones, tras la decisión adoptada este lunes por el Comité Clínico que asesora a la Xunta de Galicia. Lo que va a provocar que la hostelería tenga que cerrar el interior de sus establecimientos, pudiendo mantener abierta las terrazas al 50 %, pero limitándose la movilidad al perímetro municipal, ya que sólo se permitirán desplazamientos hacia o desde concellos con su mismo nivel de restricciones. Y no es el caso de los que rodean al término municipal sonense.

De hecho, son varios los ayuntamientos barbanzanos que no han registrado ningún contagio en esta última semana: A Pobra do Caramiñal, Lousame, Rianxo y Carnota. Mientras, en Ribeira y Boiro ya hay menos de 9 casos a siete días, al igual que Noia, Outes, Muros y Mazaricos. Todos ellos con una Incidencia Acumulada (IA) por debajo de 75 y, la mayor parte, con menos de 25 casos por 100.000 habitantes a siete días.

De esta forma, y en la práctica, los vecinos de Porto do Son quedarán aislados ya que el resto de los ayuntamientos del Barbanza y la mayor parte de los de toda el área sanitaria, se encuentran en una situación de Nivel 3, incluidos los de Dodro y Rois que, tras descender su incidencia, salen del nivel medio de restricciones. Un aislamiento que, al menos, se prolongará durante una semana, hasta que el Comité Clínico del próximo lunes evalúe de nuevo la situación y proponga posibles cambios, si la incidencia acumulada desciende.

UN BROTE FAMILIAR, CAUSA PRINCIPAL DE LA ALTA INCIDENCIA

A día de hoy, el concello de Porto do Son presenta una incidencia acumulada (IA) de entre 75 y 125 casos a siete días, mientras que se eleva a entre 150 y 250 a catorce días, tras registrarse 16 contagios en las últimas dos semanas. De ellos, al menos una decena en un brote en registrado en una misma familia, que ha roto la buena evolución que registraba el ayuntamiento en las últimas semanas.

Así nos lo ha contado el regidor sonense, Luis Oújo, lamentando que este brote que se producía en el ámbito de una reunión familiar vaya a afectar de forma directa a todos los vecinos de Porto do Son y, fundamentalmente, a la hostelería que, tras solo una semana después de su reapertura, tendrá que volver a cerrar el interior de sus establecimientos.

De ahí que el propio Oújo ya haya solicitado a los responsables del SERGAS la realización de un cribado masivo"ya este mismo fin de semana, y aprovechando la situación que va a generar el subir de nivel en las restricciones, a ver si así somos capaces de controlar definitivamente la situación ara que esto no dañe más, sobre todo pensando ya en la próxima Semana santa y verano". Un cribado a la población que, al parecer, ya se podría realizar este viernes y sábado, aunque aún no hay confirmación oficial por parte de las autoridades sanitarias.

