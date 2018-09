Pórtico de la Gloria: emoción hasta el último día

Hoy 18 de septiembre es el último día para las visitas gratuitas al Pórtico de la Gloria, así que allá nos fuimos a pasar la mañana! Nos encontramos gente que acudió en varias ocasiones antes pero no pudo hasta hoy esperar varias horas para entrar... otras se enteraron en la cola de que a partir de mañana cambia el sistema de visitas. Pero la mayoría, incluso compostelanos que habían visto el Pórtico antes, salía emocionada. El tirón de la obra cumbre de Mateo no ha disminuido casi desde el 27 de julio, cuando se abrió al público tras la restauración: incluso había visitantes esta mañana que estaban en Santiago exclusivamente para verlo, llegados desde cientos de kilómetros de distancia. Desde mañana se iniciará una revisión del estado del Pórtico y se protegerá para el tiempo que duren las obras en el interior de la catedral. Por eso entre lo que queda de septiembre a noviembre, las visitas serán ya para grupos organizados, para poder buscar el momento adecuado para realizarlas. Y desde noviembre, el Pórtico se integrará como un itinerario más en la oferta de la catedral. Previsiblemente no habrá que guardar cola... pero si te tocan al lado los del coro de Castro Urdiales, como a nosotros esta mañana, la verdad es que la cosa es bien llevadera...