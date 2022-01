¿Por qué aparcan los coches en las aceras de Rodríguez de Viguri?

La imagen se repite prácticamente a diario: coches que aparcan en las aceras durante largas horas sin que se impongan multas a los conductores incívicos. Esto ocurre en la Avenida Rodríguez de Viguri y Avenida de Lugo, en Compostela.

La zona sigue en obras y los vehículos estacionan en zonas en principio destinadas a los peatones. Con esta situación, los viandantes se preguntan por dónde han de pasar. La imagen suscitaba las críticas en las redes sociales de varios vecinos que se ven perjudicados por la situación.

¿Por qué aparcan los coches de manera impune? Según las últimas informaciones que nos han trasladado el motivo es que las obras aún no se han recepcionado por parte del Concello de Santiago porque no han terminado. Pero, una vez finalicen los trabajos, obviamente estas zonas no podrán estar ocupadas por coches, sino que quedarán para uso del caminante.

La pregunta, entonces, es ¿qué falta para que terminen las obras en la Avenida de Lugo? Es la Consellería de Infraestructuras de la Xunta de Galicia la encargada de estos trabajos, dentro de su programa de mejora de los Caminos de Santiago a su paso por la ciudad. Esperan que el mes que viene, en febrero, lleguen los semáforos que se van a instalar en esta zona, junto con luces led que iluminarán los pasos de peatones para la mejora de la seguridad vial del entorno.

Con todo, mientras esto no sucede, los peatones siguen denunciando la imposibilidad de caminar libremente, al carecer del espacio suficiente para ello.

Magníficas beirarrúas na Avda de Lugo! Que ben aparcan os coches! Así os peóns podemos pasar tranquilamente pola estrada!

Agardo que cando finalice a obra, no ano 2032, tamén lle aparquen diante aos peregrinos! pic.twitter.com/BkM353aEq1 — Yova Turnes (@yovantichrist) January 11, 2022

¿CÓMO SERÁ LA AVENIDA DE LUGO, TRAS LA REFORMA?

Uno de los principales cambios estará en la gran plaza central en la que se va a convertir lo que hasta ahora era una glorieta, donde confluyen la Avenida de Lugo y Concheiros. La avenida tendrá dos carriles en cada sentido de circulación. Habrá más espacio para peatones y el límite se velocidad se reducirá, debido a que personas y vehículos han de convivir: la zona está limitada a 20 km por hora.