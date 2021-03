¿Por dónde empezamos a arreglar la calle Santiago de Chile? Hablan vecinos y comerciantes

La negociación de los presupuestos municipales de Santiago ha puesto sobre la mesa, al menos, de debate, la reforma de la calle Santiago de Chile, una de las más populosas y transitadas del Ensanche compostelano. "A ver si de esta vez va!" nos dice desde detrás de la barra (clausurada) de su establecimiento, uno de los hosteleros de la zona. Pues por si va de esta y las conversaciones de salón llevan a encargar un proyecto de reurbanización, hemos sacado los micrófonos de Cope Santiago a la calle, para quedarnos con algunas pistas de por dónde ven vecinos y comerciantes que habría que empezar a dibujar el patrón.

MÁS ESPACIO PARA LOS PEATONES

Uno de los puntos calientes es el del tráfico: Santiago de Chile es una de las puertas de acceso al Ensache, tiene dos carriles de circulación y aparcamiento a ambos lados de la calle. El tránsito es continuo, tanto para dar servicio a los numerosos establecimientos comerciales de la calle como buscando estacionamiento. Vecinos y comerciantes comparten la opinión de que las aceras deberían ser más anchas para una circulación más cómoda de los peatones... y añade alguno de los hosteleros "para poder poner terrazas, que nosotros no podemos porque no hay espacio". "Tendría que haber un único carril, como en Xeneral Pardiñas", añade un vecino, y quitar los aparcamientos laterales. Hay quien va más allá y sugiere incluso la peatonalización de la calle: "entiendo que es difícil...pero a mi es lo que me gustaría". Y lo dice un comerciante de la zona, que reclama, claro, alternativas de aparcamiento en las inmediaciones.

El firme, posiblemente también a causa del tránsito constante de vehículos, presenta un aspecto muy mejorable en buena parte de la calle, con baches y tapas de registro a diferentes alturas en varios de los cruces.

LA ILUMINACIÓN, "DE LA ÉPOCA DE MARÍA CASTAÑA"

El hecho de que sea una calle con movimiento comercial la mantiene viva y "bastante iluminada", nos refieren también vecinos y comerciantes... que señalan a las "farolas de la época de María Castaña" como otro de los cambios que había que acometer con urgencia. Los edificios son muy altos y en las tardes de otoño e invierno, la calle se queda a oscuras enseguida "siempre estamos en penumbra, a parte de que encienden las farolas tardísimo" nos dice una vecina que lleva cuarenta años residiendo en la calle. "Claro que hicieron obras en todo este tiempo" me dice, pero "ya va siendo hora de que nos vuelvan a tener de mano!"

Los contenedores de basura de Santiago de Chile son buena prueba de que el contrato del servicio de limpieza es una asignatura pendiente para el gobierno local: al margen de que muchos de ellos lleven tiempo sin recibir un buen manguerazo, la mayoría piden a gritos ser sustituidos o, por lo menos, restaurados. Pintura levantada, óxido... "y no llegan, tendrían que poner más, porque muchas veces la gente tiene que dejar las bolsas en la acera", aseguran los vecinos. La opción de soterrarlos sería la preferida, aunque hay quien duda de que con tantos establecimientos comerciales, los colectores subterráneos, aunque más estéticos, diesen abasto: "somos muchos...igual quedaría más basura fuera", nos dicen en una panadería. No muy lejos, en la tienda de libros de segunda mano, la dependienta señala otro tema aparentemente más sencillo: "a la calle muchas veces le falta limpieza". Es uno de los negocios más jóvenes de Santiago de Chile, "hicimos un año en pleno confinamiento... y sí, claro que a la calle le hacen falta mejoras, pero después del año tan duro que hemos pasado, pensar en obras... la verdad es que da miedo", confiesa.